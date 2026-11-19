Ator Rafael Saraiva - Jorge Bispo / Divulgação

Ator Rafael SaraivaJorge Bispo / Divulgação

Publicado 19/11/2026 05:00



De fã a integrante do elenco de " Avenida Brasil 2", Rafael Saraiva, de 25 anos, realiza um sonho de infância. O ator, que chegou a participar de um bolão na escola para descobrir quem matou Max (Marcello Novaes) na trama original, exibida em 2012, agora dará vida a Kevinho, personagem do núcleo de humor que viverá um amor proibido na sequência prevista para janeiro de 2027, na TV Globo.

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"Foi emocionante! Fiquei muito surpreso com essa possibilidade. De fato, foi uma novela que marcou muito a vida. Portanto, me tornar agora parte dela consolida algo dentro de mim muito forte", conta.



Conhecido pelo trabalho no Porta dos Fundos, Rafael já iniciou as gravações da produção e não esconde a ansiedade para contracenar com os veteranos. Embora ainda não tenha encontrado os atores da primeira versão nos bastidores, ele já conhece Débora Falabella e Murilo Benício. "Os bastidores carregam muita empolgação, alegria e, claro, responsabilidade. Está todo mundo muito feliz e apreensivo por ser uma novela tão imersa em expectativas, mas vai ser lindo", afirma.



Na história, Kevinho será um jovem atrapalhado e ingênuo, que enfrentará obstáculos para viver um romance. Sem revelar muitos detalhes, o artista compara o personagem a um dos protagonistas mais conhecidos da literatura. "Diria que é um Romeu de um conto de fadas. Acho que não posso dar muitos detalhes, mas é uma história sobre o universo de rivalidade entre o entorno do casal", adianta.



O ator também reconhece que as comparações com o sucesso de 2012 serão inevitáveis. "É importante ter a consciência interna de que essa expectativa está diretamente ligada a parte anterior da novela, e que nossa missão é entregar uma nova parte emocionante, divertida e que, inclusive, surpreenda os fãs da Avenida Brasil", destaca.



Durante as eleições de 2026, Rafael também ganhou destaque com vídeos de humor político no Porta dos Fundos. Em meio à polarização no país, o ator afirma que já recebeu xingamentos por suas piadas, mas garante que não tem medo das críticas. "Não tenho muita questão com ataques. Artistas que admiro e convivo, como Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Gregório Duvivier recebem diversos ataques, mas não esmorecem. O humorista tem um trabalho que o medo não combina. É sempre melhor para nós pedir desculpa do que pedir licença", declara.



O artista também conta como lida com as ofensas e defende a liberdade da comédia para abordar temas delicados. "Recebo xingamentos. Acho divertido. Não me afetam porque também busco não me afetar com elogios. Quero apenas fazer meu trabalho", diz. Para ele, a comédia pode abordar qualquer assunto, desde que respeite a legislação. "Existe um limite claro: a lei. E o bom senso, que nesse caso varia de acordo com o humorista. Mas poder, podemos abordar tudo."



Além da novela, Rafael integra o elenco de "Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem", série inédita da Netflix. Na produção, ele interpreta um homem da elite de São Paulo, bem diferente de Kevinho, que vive no subúrbio carioca. A oportunidade também marca sua estreia na plataforma de streaming. "É um personagem da elite paulistana, diametralmente oposto ao Kevinho, do subúrbio do Rio. Essa dualidade me instiga como ator e estou muito feliz com ambas as produções", celebra.



Com passagens pelo cinema, teatro e televisão, incluindo a novela "No Rancho Fundo" (2024) e o filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa" (2025), Rafael não teme ficar marcado apenas como humorista. Pelo contrário, ele deseja explorar outros gêneros e até interpretar um vilão.



"Não possuo esse medo. Quero integrar boas histórias. Não faço essa separação de forma tão clara. Acredito que o humor e a tragédia conversam muito. Adoraria fazer um vilão, como adoraria ter um programa no Multishow", afirma. "Não me importo exatamente com a plataforma ou o gênero, mas com a qualidade", completa.