Lauana Prado e Tati Dias levaram o filho, Dom, pela primeira vez à praiaReprodução / Instagram
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“A primeira praia a gente nunca esquece”, escreveu Lauana na legenda da publicação, acompanhada de um coração azul e um emoji de bebê.
Família com Tati Dias
Dom nasceu em 31 de julho, depois de Lauana engravidar por meio de fertilização in vitro. Tati, que já é mãe de Bento, de 4 anos, acompanhou o nascimento, assim como a gravidez, sendo a outra mãe do bebê.
Ao falar anteriormente sobre a dinâmica familiar, Tati explicou que ela e Lauana dividem a criação dos dois meninos. “Aqui na nossa casa temos dois filhos, cada um vindo de uma barriga e uma história, mas hoje somos uma família. Eu e Lauana dividimos juntas a educação, responsabilidades, decisões e criação”, escreveu.
A influenciadora também ressaltou que, mesmo com particularidades na relação de cada uma com as crianças, as duas fazem questão de construir uma dupla maternidade. Bento é fruto de um relacionamento anterior de Tati.
Primeiro Grammy Latino
O passeio acontece poucos dias depois de Lauana conquistar o primeiro Grammy Latino da carreira. A cantora venceu a categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com “Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)”, na 27ª edição da premiação, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Esta foi a sexta indicação da sertaneja ao prêmio. Na categoria, ela disputou o troféu com Ana Castela, Simone Mendes, Luan Santana e o grupo Traia Véia. Lauana não viajou aos Estados Unidos para a cerimônia e acompanhou a conquista de casa, no Brasil.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa