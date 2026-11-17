Lauana Prado e Tati Dias levaram o filho, Dom, pela primeira vez à praia - Reprodução / Instagram

Lauana Prado e Tati Dias levaram o filho, Dom, pela primeira vez à praiaReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2026 12:12 | Atualizado 17/11/2026 12:34

Lauana Prado compartilhou, nesta segunda-feira (16), registros da primeira vez do filho , Dom, de 3 meses, na praia. Nas fotos publicadas no Instagram, a cantora aparece com o bebê no colo, entrando com ele no mar e aproveitando o passeio ao lado da mulher, Tati Dias, e de Bento, herdeiro da influenciadora.







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“A primeira praia a gente nunca esquece”, escreveu Lauana na legenda da publicação, acompanhada de um coração azul e um emoji de bebê.

“A primeira praia a gente nunca esquece”, escreveu Lauana na legenda da publicação, acompanhada de um coração azul e um emoji de bebê.

Em uma das imagens, a sertaneja segura Dom diante do mar. Outros registros mostram o bebê colocando os pés na água e sendo erguido pela mãe na areia. Tati também aparece com o pequeno no colo, enquanto Bento é visto brincando.