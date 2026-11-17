Segurança chora em show de Xuxa e emociona a cantora - Diego Padilha / Divulgação / X

Segurança chora em show de Xuxa e emociona a cantoraDiego Padilha / Divulgação / X

Publicado 17/11/2026 12:14

Uma segurança não conseguiu segurar as lágrimas durante o show de Xuxa , de 63 anos, no último sábado (14), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A profissional, identificada como Lourdes, se emocionou ao ouvir a música "Abecedário da Xuxa" e teve a reação registrada por um fã. O vídeo viralizou nas redes sociais e chegou até a própria Rainha dos Baixinhos.

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"Tem imagens que vale mais que mil palavras", escreveu Lukas Portilla, responsável por compartilhar o registro.



Nas imagens, a funcionária aparece em frente ao palco, canta a música e tenta conter o choro, sem deixar de lado a postura profissional. O momento chamou a atenção dos internautas, principalmente depois que um comentário revelou a história por trás da emoção.



"Minha tia Lourdes, ela não tinha dinheiro pra comprar o ingresso e conseguiu esse emprego só pra realizar o sonho de ver o show da Xuxa. Tô muito feliz por ela", declarou um seguidor na publicação de Lukas.



A história também chegou até Xuxa, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais. Tati Maranhão, conhecida como Paquitita Loura, também reagiu ao registro. "Coisa mais linda!", comentou a ex-paquita.



A empresa responsável pela contratação de Lourdes se manifestou sobre o episódio e destacou que seus funcionários também têm histórias e sentimentos além da profissão. "Quem trabalha protegendo também tem suas emoções e momentos inesquecíveis! Durante o show da Xuxa, um dos nossos profissionais não conseguiu esconder a emoção ao reviver lembranças especiais. Afinal, por trás do uniforme existe uma pessoa, uma história e um coração", declarou.



A apresentação fez parte da turnê "O Último Voo da Nave", que celebra a trajetória da artista e reúne sucessos que marcaram diferentes gerações. O espetáculo resgata momentos de programas como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa".

"Tem imagens que vale mais que mil palavras", escreveu Lukas Portilla, responsável por compartilhar o registro.Nas imagens, a funcionária aparece em frente ao palco, canta a música e tenta conter o choro, sem deixar de lado a postura profissional. O momento chamou a atenção dos internautas, principalmente depois que um comentário revelou a história por trás da emoção."Minha tia Lourdes, ela não tinha dinheiro pra comprar o ingresso e conseguiu esse emprego só pra realizar o sonho de ver o show da Xuxa. Tô muito feliz por ela", declarou um seguidor na publicação de Lukas.A história também chegou até Xuxa, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais. Tati Maranhão, conhecida como Paquitita Loura, também reagiu ao registro. "Coisa mais linda!", comentou a ex-paquita.A empresa responsável pela contratação de Lourdes se manifestou sobre o episódio e destacou que seus funcionários também têm histórias e sentimentos além da profissão. "Quem trabalha protegendo também tem suas emoções e momentos inesquecíveis! Durante o show da Xuxa, um dos nossos profissionais não conseguiu esconder a emoção ao reviver lembranças especiais. Afinal, por trás do uniforme existe uma pessoa, uma história e um coração", declarou.A apresentação fez parte da turnê "O Último Voo da Nave", que celebra a trajetória da artista e reúne sucessos que marcaram diferentes gerações. O espetáculo resgata momentos de programas como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa".

Xuxa será avó pela primeira vez

Fora dos palcos, a apresentadora também vive um momento especial na vida pessoal. Sua filha, Sasha Meneghel, de 28 anos, anunciou no dia 29 de outubro que está grávida do primeiro filho com o marido, o cantor João Lucas.

A novidade realizou um desejo antigo de Xuxa, que nunca escondeu a vontade de se tornar avó. Recentemente, a artista voltou a celebrar a chegada do bebê e revelou que pretende mandar fazer camisetas com a expressão "avó do século".