Segurança chora em show de Xuxa e emociona a cantoraDiego Padilha / Divulgação / X
"Tem imagens que vale mais que mil palavras", escreveu Lukas Portilla, responsável por compartilhar o registro.
Nas imagens, a funcionária aparece em frente ao palco, canta a música e tenta conter o choro, sem deixar de lado a postura profissional. O momento chamou a atenção dos internautas, principalmente depois que um comentário revelou a história por trás da emoção.
"Minha tia Lourdes, ela não tinha dinheiro pra comprar o ingresso e conseguiu esse emprego só pra realizar o sonho de ver o show da Xuxa. Tô muito feliz por ela", declarou um seguidor na publicação de Lukas.
A história também chegou até Xuxa, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais. Tati Maranhão, conhecida como Paquitita Loura, também reagiu ao registro. "Coisa mais linda!", comentou a ex-paquita.
A empresa responsável pela contratação de Lourdes se manifestou sobre o episódio e destacou que seus funcionários também têm histórias e sentimentos além da profissão. "Quem trabalha protegendo também tem suas emoções e momentos inesquecíveis! Durante o show da Xuxa, um dos nossos profissionais não conseguiu esconder a emoção ao reviver lembranças especiais. Afinal, por trás do uniforme existe uma pessoa, uma história e um coração", declarou.
A apresentação fez parte da turnê "O Último Voo da Nave", que celebra a trajetória da artista e reúne sucessos que marcaram diferentes gerações. O espetáculo resgata momentos de programas como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.