Duda Reis em nova publicaçãoReprodução/Instagram
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Ela relembrou relação, que teve início em sua adolescência, e explicou que hoje compreende o passou junto do ex-companheiro a partir de um novo ponto de vista, "Amar alguém não significa abrir mão da sua privacidade. E essa é uma frase que eu gostaria que tivessem me dito quando eu era adolescente. E hoje isso vale para o que acontece dentro do seu celular. Vivi um relacionamento muito difícil quando era adolescente. Naquela época, não tinha a maturidade que tenho hoje, aos 25 anos, para entender o que estava acontecendo comigo. Consigo falar sobre isso de um lugar diferente, distante, maduro".
Duda refletiu sobre a imposição de controle do ex-parceiro por meio do ambiente digital, "Uma das coisas principais que aprendi é que nem sempre o controle começa de uma forma tão óbvia. Muitas vezes os primeiros sinais podem surgir dentro do ambiente digital, e geralmente parecem pequenos. Às vezes parece só ciúme, um cuidado, pedir sua localização, pedir sua senha, querer saber com quem você está falando e perguntar por que você não respondeu na hora e ficar bravo por isso. Ou ainda ler suas conversas e querer controlar quem você segue, o que você curte".
Reis também destacou a importância da privacidade em relacionamento, "Reconhecer esses primeiros sinais logo no início faz muita diferença, porque o que pode começar sutil no digital pode escalar. Entendam uma coisa de uma vez por todas: privacidade não é falta de amor”.
“Você pode ter seus amigos, querer ter seus momentos, a sua privacidade e ainda assim ter o seu direito de dizer não. E hoje, numa outra perspectiva, entendo que confiança e um relacionamento saudável definitivamente não deveria precisar de fiscalização. Porque abuso não é amor, e reconhecer os sinais logo no começo também é uma forma de prevenção", completou.
A atriz esteve em relacionamento com Nego do Borel durante três anos. Eles iniciaram relação em 2018, e assumiram o namoro em 2019. O ex-casal chegou a celebrar noivado, mas a relação chegou ao fim em 2020, após rumores de traição e agressão.
Em 2021, Duda Reis falou publicamente sobre episódios de abuso que sofreu em relacionamento com o cantor, descrevendo casos de violência doméstica, e agressões físicas e psicológicas.
Hoje, a influenciadora é casada com o cabeleireiro Du Nunes, com quem mantém relação desde 2022. Eles são pais de Aurora, nascida em janeiro de 2025.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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