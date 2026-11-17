Giovanna Grigio detona ofertas de gengivoplastia - Globo/ Manoella Mello

Giovanna Grigio detona ofertas de gengivoplastiaGlobo/ Manoella Mello

Publicado 17/11/2026 13:19

Giovanna Grigio , de 28 anos, revelou que recebe diversas mensagens de dentistas com propostas para realizar uma gengivoplastia, procedimento cirúrgico que altera o contorno da gengiva. A atriz, que interpreta Leandra na novela "Por Você", da Globo, criticou a abordagem dos profissionais e deixou claro que gosta do próprio sorriso. Durante sua participação no "Like ou Flop Podcast", ela classificou as ofertas como indelicadas.

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"Recebo muitas mensagens de dentistas. Dentistas flops falando assim: 'Ah, Giovanna, vamos fazer a gengivoplastia'. Gente, quem disse que eu quero? Acho de uma indelicadeza você chegar na pessoa e falar assim. Que coisa horrorosa", disparou.



A artista também aproveitou o assunto para defender suas características naturais. Em tom bem-humorado, fez uma brincadeira com o nome do podcast e afirmou que não pretende mudar a aparência para se encaixar em padrões estéticos.



"Like total no seu sorrisinho de gengiva. Às vezes, meu sorriso só tem gengiva, porque eu me empolgo também que não aparece nem dente", brincou.



Giovanna ainda refletiu sobre a pressão estética e destacou que prefere preservar os traços que considera parte de sua identidade.



"Acho que são essas características que fazem a gente diferente e faz a gente bonita de verdade, porque eu lá quero ficar com a mesma cara que todo mundo? Se for o meu dente diferente que faz eu ter a minha cara, então é o dente que eu vou manter. A gente tem que saber qual é o defeito que sustenta nossa estrutura", afirmou.



A atriz contou que sua postura também inspira admiradoras que possuem características semelhantes. "Tanta meninas de gengivinha me mandam mensagem falando que se sentem bonitas, aí eu me sinto mãe, sabe? Então não vou tirar a minha", reforçou.



Nova fase na televisão



Atualmente, Giovanna interpreta Leandra em "Por Você", novela das 19h da Globo. Na trama, a jovem médica é filha de Vanessa (Alinne Moraes) e Gabriel (Thiago Lacerda), além de neta de Pérola (Renata Sorrah). A personagem enfrenta inseguranças profissionais, conflitos familiares e problemas no namoro com Vitor (Lucas Leto).



Em entrevista anterior ao DIA, a artista falou sobre a importância do papel em sua trajetória, principalmente pela oportunidade de mostrar ao público uma fase mais madura.



"Para mim, está sendo muito legal poder, de alguma maneira, me apresentar ao grande público de uma forma mais madura. Tive muitas oportunidades de amadurecer como atriz no cinema e, agora, poder mostrar meu trabalho dessa maneira na TV está sendo muito especial", destacou.