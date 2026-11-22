Dilsinho aposta em músicas ainda mais românticas em audiovisual - Divulgação/Dani Valverde

Dilsinho aposta em músicas ainda mais românticas em audiovisual Divulgação/Dani Valverde

Publicado 22/11/2026 05:00

Meia Hora, o cantor fala sobre a ideia do audiovisual, o retorno às raízes musicais e a parceria com Bruno Cardoso e Lele. O pagode romântico voltou a ser protagonista! Dilsinho reuniu grandes sucessos e músicas inéditas no projeto " Dilsinho do Velho Testamento", gravado no Armazém do Engenhão, na Zona Norte do Rio. A proposta resgata uma das características marcantes da carreira do artista: as canções apaixonadas, com letras que falam diretamente ao coração do público. Em entrevista ao, o cantor fala sobre a ideia do audiovisual, o retorno às raízes musicais e a parceria com Bruno Cardoso e Lele.

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- Você decidiu resgatar a essência mais romântica do pagode. Em que momento percebeu que era hora de revisitar essa sonoridade?

A proximidade de uma data tão importante para a minha vida e para a minha carreira me fez perceber que era o momento de olhar para a minha história e começar a celebrar essa trajetória. Quando comecei a pensar nos meus 15 anos de carreira, desde o primeiro lançamento, senti que precisava contar um pouco mais sobre esse caminho. Tenho muito orgulho de tudo o que construímos até aqui. Por isso, surgiu a ideia de resgatar o Dilsinho do Velho Testamento, aquele artista na sua essência, pagodeiro, que começou no subúrbio do Rio de Janeiro, cantando nos pagodes. Queremos trazer esse lado de volta e reacender essa chama no público.

- O que o público pode esperar do projeto "Dilsinho do Velho Testamento"?

O público pode esperar um audiovisual repleto de músicas românticas, mas também de muito pagode, daquele que combina com um churrasco e que todo mundo pode cantar junto. Tenho participações de artistas como Turma do Pagode, Ferrugem, Suel, Marvvila, Fabinho e Yan, nomes da nova geração e também pessoas que me acompanham desde quando eu ainda era adolescente. Tenho uma história com muitos dos artistas que estão nesse projeto e, principalmente, com os meus fãs. É um trabalho que carrega muita identificação e verdade, e tenho certeza de que as pessoas vão sentir isso quando assistirem.

- O audiovisual reúne músicas inéditas e regravações. Como foi a escolha do repertório e o que guiou essa seleção?

A ideia na escolha do repertório foi fazer com que os fãs conseguissem se identificar com as histórias que estamos contando por meio das músicas. Eu canto para eles e, hoje, penso muito em como cada canção vai chegar ao público, de que maneira pode tocar a vida de alguém, transmitir boas energias ou confortar um coração. Já compartilhamos algumas guias com os fãs, e é muito especial perceber que eles já aprenderam as músicas, escolheram suas favoritas e estão se apaixonando pelo repertório. Tenho certeza de que são canções que vão permanecer. Quando escolhemos músicas românticas, queremos justamente que elas atravessem os anos, continuem fazendo sentido e acompanhem as pessoas por muito tempo. É isso que buscamos construir.

- A volta de Bruno Cardoso e Lele à produção musical também marca esse trabalho. Como foi reencontrar essa parceria e o que ela trouxe de especial?

O Bruno e o Lelê são amigos para a vida toda. Nunca nos afastamos e nunca tivemos qualquer problema na nossa relação. Em determinado momento da minha carreira e também do meu desenvolvimento profissional, enquanto eles estavam envolvidos em grandes projetos, senti vontade de assumir algumas responsabilidades, experimentar mais no estúdio e me desafiar também como produtor. Foi muito bom para mim e acredito que para eles também, porque sempre soubemos que voltaríamos a trabalhar juntos de alguma forma. Eles fazem parte de tudo o que construí na música desde o início da minha carreira e de muitos dos meus trabalhos mais importantes. Fico muito feliz por estarmos novamente produzindo, trabalhando juntos, trocando ideias e compartilhando sonhos. Existe muito amor, respeito e admiração pelo trabalho um do outro, seja como artista, compositor ou produtor. Temos uma sintonia muito boa, e tudo acontece de maneira muito leve. Nossos encontros e reuniões acabam se transformando em momentos de conversa e descontração. O Bruno e o Lelê são pessoas fundamentais na minha vida e na minha história.

- A proposta é deixar o público ainda mais próximo e fazer com que ele se conecte com cada música. Como vocês pensaram essa experiência?

A ideia foi construir um repertório em que os fãs conseguissem se identificar com as histórias que estamos cantando. Eu canto para eles e penso muito em como cada música vai chegar ao público e de que maneira pode transformar a vida de quem está ouvindo. Quero que minhas canções transmitam boas energias e tenham a capacidade de confortar o coração das pessoas. Tenho uma história construída com muitos dos meus fãs, e essa identificação e verdade são elementos muito presentes no projeto. Quero que o público consiga sentir tudo isso ao assistir ao audiovisual.

- O pagode romântico tem a característica de contar histórias e traduzir sentimentos. Como você enxerga a importância desse estilo na sua trajetória e na conexão que construiu com os fãs?

Comecei ouvindo muita música romântica. No pagode, artistas como Sorriso Maroto, Só Pra Contrariar e Soweto sempre chamaram muito a minha atenção. Também tenho outras grandes referências, como Fábio Jr., um artista que admiro muito e cuja trajetória me inspira. Tenho vontade de chegar à idade dele mantendo essa relação tão bonita com a música. Acredito que estamos construindo essa conexão com o público aos poucos, buscando fazer com que as pessoas não escutem nossas músicas apenas em uma estação do ano ou em um momento específico da vida. Quero que sejam canções que permaneçam, atravessem o tempo e continuem ganhando novas versões e significados. Isso é muito especial.

- Alguma música desse repertório que tenha um significado especialmente importante para você? Por quê?

A escolha do repertório foi muito guiada pela identificação dos fãs com as histórias que estamos contando. Penso muito em como cada música pode chegar às pessoas, transmitir boas energias e até confortar o coração de quem está ouvindo. Também tenho uma preocupação grande em escolher canções que permaneçam ao longo dos anos, que continuem fazendo sentido na vida do público. Por isso, acredito que o significado especial desse projeto está justamente no conjunto das músicas e em tudo o que elas representam dentro da minha trajetória.

- Depois de tantos anos de carreira, o que significa olhar a própria história musical e celebrar os elementos que fizeram o público se apaixonar pelo seu trabalho?

Fico muito orgulhoso da minha história, principalmente de onde vim, das oportunidades que tive e de tudo o que consegui construir ao longo dessa trajetória. Tenho muito orgulho de poder oferecer uma vida digna à minha família, de ver meus filhos estudando em colégios incríveis e de mostrar à minha filha que o pai dela é um vencedor, um profissional de sucesso e que construiu uma história bonita. Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos, mas também sinto que é apenas o começo. Estava conversando com os meninos outro dia sobre o Sorriso Maroto estar próximo de completar 30 anos de carreira, enquanto eu estou chegando à metade desse caminho. Isso mostra o quanto ainda temos pela frente e quantas coisas ainda quero realizar na música.