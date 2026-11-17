Ilze Scamparini anuncia morte do irmão aos 70 anosReprodução / Instagram
"É com imensa tristeza que comunico aos parentes e amigos o falecimento do meu querido irmão Mario Henrique Scamparini. Quero guardar para sempre a lembrança do nosso querido Tigrinho, como era carinhosamente chamado, com seu sorriso contagiante da juventude e todas as boas lembranças que deixa em nossos corações. Vai em paz, meu querido", escreveu.
Na homenagem, Ilze recordou os momentos felizes com seu irmão e destacou o sorriso que marcou a juventude dele. A publicação também serviu como despedida e forma de comunicar a perda aos parentes e amigos.
Mario Henrique nasceu em 17 de março de 1956 e completou 70 anos neste ano. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. A família também não informou detalhes sobre o velório ou o sepultamento.
A notícia gerou manifestações de carinho na publicação da jornalista. Entre os comentários, profissionais conhecidos da televisão brasileira deixaram mensagens de solidariedade.
O jornalista Edney Silvestre foi um deles. "Meus pêsames, querida Ilze. Paz para ele e para o seu coração machucado", escreveu.
Renata Ceribelli, também da TV Globo, deixou uma mensagem para a colega. "Meus sentimentos Ilze querida.Um abraço forte e carinhoso", comentou.
A apresentadora Leilane Neubarth também se manifestou. "Paz e força, Ilze. Receba meu abraço", declarou. Seguidores da jornalista também prestaram solidariedade à família.
Carreira na televisão
Ao longo da carreira, passou pela editoria Rio, atuou na cobertura política em Brasília e fez parte da equipe do "Globo Repórter". A jornalista também trabalhou como correspondente internacional em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Desde 1999, Ilze ocupa o posto de correspondente da Globo na Itália, de onde acompanha acontecimentos de interesse internacional para os telejornais da emissora.
Apesar da longa trajetória diante das câmeras, a profissional costuma preservar aspectos da vida pessoal. Desta vez, decidiu compartilhar publicamente a perda do irmão e deixar registrada a lembrança de Mario Henrique.
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