Ilze Scamparini anuncia morte do irmão aos 70 anos - Reprodução / Instagram

Ilze Scamparini anuncia morte do irmão aos 70 anosReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2026 14:59

jornalista Ilze Scamparini , correspondente da TV Globo na Itália, anunciou, nesta terça-feira (17), a morte do irmão, Mario Henrique Scamparini, aos 70 anos. Nas redes sociais, ela lamentou a perda e prestou uma homenagem ao familiar, conhecido como Tigrinho. A notícia recebeu mensagens de apoio de amigos e colegas.

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"É com imensa tristeza que comunico aos parentes e amigos o falecimento do meu querido irmão Mario Henrique Scamparini. Quero guardar para sempre a lembrança do nosso querido Tigrinho, como era carinhosamente chamado, com seu sorriso contagiante da juventude e todas as boas lembranças que deixa em nossos corações. Vai em paz, meu querido", escreveu.



Na homenagem, Ilze recordou os momentos felizes com seu irmão e destacou o sorriso que marcou a juventude dele. A publicação também serviu como despedida e forma de comunicar a perda aos parentes e amigos.



Mario Henrique nasceu em 17 de março de 1956 e completou 70 anos neste ano. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. A família também não informou detalhes sobre o velório ou o sepultamento.



A notícia gerou manifestações de carinho na publicação da jornalista. Entre os comentários, profissionais conhecidos da televisão brasileira deixaram mensagens de solidariedade.



O jornalista Edney Silvestre foi um deles. "Meus pêsames, querida Ilze. Paz para ele e para o seu coração machucado", escreveu.



Renata Ceribelli, também da TV Globo, deixou uma mensagem para a colega. "Meus sentimentos Ilze querida.Um abraço forte e carinhoso", comentou.



A apresentadora Leilane Neubarth também se manifestou. "Paz e força, Ilze. Receba meu abraço", declarou. Seguidores da jornalista também prestaram solidariedade à família. "É com imensa tristeza que comunico aos parentes e amigos o falecimento do meu querido irmão Mario Henrique Scamparini. Quero guardar para sempre a lembrança do nosso querido Tigrinho, como era carinhosamente chamado, com seu sorriso contagiante da juventude e todas as boas lembranças que deixa em nossos corações. Vai em paz, meu querido", escreveu.Na homenagem, Ilze recordou os momentos felizes com seu irmão e destacou o sorriso que marcou a juventude dele. A publicação também serviu como despedida e forma de comunicar a perda aos parentes e amigos.Mario Henrique nasceu em 17 de março de 1956 e completou 70 anos neste ano. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. A família também não informou detalhes sobre o velório ou o sepultamento.A notícia gerou manifestações de carinho na publicação da jornalista. Entre os comentários, profissionais conhecidos da televisão brasileira deixaram mensagens de solidariedade.O jornalista Edney Silvestre foi um deles. "Meus pêsames, querida Ilze. Paz para ele e para o seu coração machucado", escreveu.Renata Ceribelli, também da TV Globo, deixou uma mensagem para a colega. "Meus sentimentos Ilze querida.Um abraço forte e carinhoso", comentou.A apresentadora Leilane Neubarth também se manifestou. "Paz e força, Ilze. Receba meu abraço", declarou. Seguidores da jornalista também prestaram solidariedade à família.

Carreira na televisão

Ilze Scamparini é um dos rostos mais conhecidos do jornalismo da TV Globo. A profissional integra a emissora desde 1984 e construiu uma trajetória marcada por coberturas nacionais e internacionais.



Ao longo da carreira, passou pela editoria Rio, atuou na cobertura política em Brasília e fez parte da equipe do "Globo Repórter". A jornalista também trabalhou como correspondente internacional em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Desde 1999, Ilze ocupa o posto de correspondente da Globo na Itália, de onde acompanha acontecimentos de interesse internacional para os telejornais da emissora.



Apesar da longa trajetória diante das câmeras, a profissional costuma preservar aspectos da vida pessoal. Desta vez, decidiu compartilhar publicamente a perda do irmão e deixar registrada a lembrança de Mario Henrique.