Laura Fernandez em publicação - Reprodução/TikTok

Laura Fernandez em publicaçãoReprodução/TikTok

Publicado 17/11/2026 15:55





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Ela revelou que, quando engravidou, não entendia as dificuldades da criação de um filho e do papel como mãe, "Estava pensando hoje o dia inteiro no quão difícil é ser mãe. Quando engravidei, com 16 anos, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Achava que tinha que fazer com que aquela criança sobrevivesse, crescesse bem, com saúde".



A atriz foi percebendo, aos poucos, a responsabilidade de trazer alguém ao mundo, "O tempo foi passando, fui amadurecendo e me toquei onde eu tinha me metido. Não foi logo de cara. Os anos foram passando e fui entendendo a problemática e a responsabilidade que tinha na minha vida, que era criar um ser humano para este mundo louco em que vivemos, e comecei a ficar desesperada. Lógico que esse desespero foi mudando, de certa forma aliviando, mas é uma nuvem que fica me sondando".



“Tive a Sol com 16 anos, então lembro muito das coisas que passei, das necessidades que eu tinha. Fica um pouquinho mais fácil entendê-la, mas ela é um ser humano completamente diferente de mim. Então, no que fica mais fácil, continua difícil. Eu preciso todos os dias me perceber e percebê-la, e ser mãe, e educá-la", disse.



Laura, recentemente, teve uma “conversa séria” com Sol, "Não que tenha acontecido alguma coisa. Senti que estava na fase de ter essa conversa. Eu estou arrasada. Uma conversa que eu, na minha cabeça, achei que seria fácil, mas não foi. E o tempo todo eu tentei manter a calma, trazer as informações claras que ela precisava saber, me fiscalizando para ela entender o que eu estava falando. Foi muito difícil. Agora estou com dor de cabeça, porque é muito difícil ser mãe".

Laura Fernandez , de 28 anos, desabafou sobre maternidade em publicação nas redes sociais, nesta última segunda-feira (16). A atriz e modelo contou sobre experiência de gravidez, que ocorreu ainda na adolescência, aos 16 anos, e explicou desafios em criação da filha, Sol de Maria, de 10, nascida de antigo relacionamento com Francisco Gil.Ela revelou que, quando engravidou, não entendia as dificuldades da criação de um filho e do papel como mãe, "Estava pensando hoje o dia inteiro no quão difícil é ser mãe. Quando engravidei, com 16 anos, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Achava que tinha que fazer com que aquela criança sobrevivesse, crescesse bem, com saúde".A atriz foi percebendo, aos poucos, a responsabilidade de trazer alguém ao mundo, "O tempo foi passando, fui amadurecendo e me toquei onde eu tinha me metido. Não foi logo de cara. Os anos foram passando e fui entendendo a problemática e a responsabilidade que tinha na minha vida, que era criar um ser humano para este mundo louco em que vivemos, e comecei a ficar desesperada. Lógico que esse desespero foi mudando, de certa forma aliviando, mas é uma nuvem que fica me sondando".“Tive a Sol com 16 anos, então lembro muito das coisas que passei, das necessidades que eu tinha. Fica um pouquinho mais fácil entendê-la, mas ela é um ser humano completamente diferente de mim. Então, no que fica mais fácil, continua difícil. Eu preciso todos os dias me perceber e percebê-la, e ser mãe, e educá-la", disse.Laura, recentemente, teve uma “conversa séria” com Sol, "Não que tenha acontecido alguma coisa. Senti que estava na fase de ter essa conversa. Eu estou arrasada. Uma conversa que eu, na minha cabeça, achei que seria fácil, mas não foi. E o tempo todo eu tentei manter a calma, trazer as informações claras que ela precisava saber, me fiscalizando para ela entender o que eu estava falando. Foi muito difícil. Agora estou com dor de cabeça, porque é muito difícil ser mãe".

Para ela, a maternidade é complexa e reflete múltiplas sensações, como a culpa. "Com muitas tentativas de erros e acertos e culpa. Uma culpa que consome. Não tem um manual. Tem, lógico, as experiências das amigas, da família, mas ao mesmo tempo que as experiências são coletivas, elas são únicas. É de uma complexidade surreal e que a gente só aprende fazendo", disse.



A modelo também descreveu percepção sobre crescimento da filha, "Ela vai fazer 11 anos semana que vem. Primeiro que eu não acredito que ela estava na minha barriga ontem, mas ainda é uma criança enorme e crescendo muito, e trocando o número das roupas, e usando minhas roupas, e tendo dúvidas".



Fernandez entende que ser mãe é uma experiência única, "De todas as pessoas que me falaram que era difícil, não chegou perto da real dificuldade que é, porque não tem como expressar o quão única é essa experiência. Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que, como mãe, sinto uma dificuldade muito grande e que tento me esforçar para ser uma mãe maravilhosa. Passo muitas vezes longe de ser uma mãe maravilhosa e fico com essa culpa, e vou para a terapia, e levo ela na terapia, e converso com a terapeuta dela, converso com a minha terapeuta, converso com as minhas amigas".



"É infinito! São tentativas, pensamentos, criações, entendimentos... e essa culpa corrói tanto! Que ela seja um ser humano decente, feliz, saudável, alegre e forte. Isso é uma coisa básica, mas é tão difícil... Estou falando tudo isso com o sentimento de que vai dar tudo certo, de que essas reflexões vão me ajudar, porque sempre me ajudam, e de que acho que é importante falar sobre esse trabalho árduo que é ser mãe", completou.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa



