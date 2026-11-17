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Famosos prestigiam desfile em São Paulo
Filho de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, João atravessou a passarela vestindo look da nova coleção 'Inverno 2027' da marca Misci
Vários famosos prestigiaram o novo desfile da Misci, na Casa Domschke, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (17). A marca - criada pelo estilista e designer brasileiro Airon Martin - lançou a coleção "Inverno 2027".
O ator Rainer Cadete; os influenciadores digitais Kadu Dantas e Leandro D'lucca; a apresentadora Didi Wagner; as atrizes Maria Casadevall e Cleo Pires; e a filha do apresentador Fausto Silva - mais conhecido como Fautão -, Lara Silva; estiveram presentes.
Antes de atravessar a passarela, João Hilbert posou para cliques. Em seguida, o modelo desfilou com um look composto por boné do brasil, camisa com sobreposições, calça larga e um acessório feito de miçangas que cobria desde a cabeça até a cintura do jovem, incluindo o rosto e braços.
O modelo é filho da atriz Fernanda Lima e do apresentador Rodrigo Hilbert, que atuaram como modelos no início da carreira. O casal também é pai de Francisco - gêmeo de João - e da caçula, Maria Manoela, que completou 7 anos recentemente.
Os filhos estrearam como modelos - seguindo os passos dos pais no mundo da moda - em setembro de 2024. Com então 16 anos, os dois assinaram contrato com a WAY Model, agência que responsável pelas carreiras de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira.
No ensaio divulgado na ocasião, os gêmeos apresentaram um portfólio com fotos em preto e branco. Chico optou por postar algumas imagens sozinho e deixou um e-mail de contato na biografia do seu perfil. João, por sua vez, compartilhou fotos individuais e também ao lado do irmão, fortalecendo a presença da dupla no mercado da moda.
A estreia dos gêmeos como modelos gerou grande repercussão entre os seguidores. Comentários de apoio e elogios encheram as postagens. "Sucesso para ti", disse um fã. "Beautiful boy [menino bonito]", comentou outra pessoa. "Maravilhosos. Sucesso", desejou um seguidor, demonstrando o apoio do público para o novo passo na carreira dos filhos de Fernanda e Rodrigo.
A estreia dos gêmeos como modelos gerou grande repercussão entre os seguidores. Comentários de apoio e elogios encheram as postagens. "Sucesso para ti", disse um fã. "Beautiful boy [menino bonito]", comentou outra pessoa. "Maravilhosos. Sucesso", desejou um seguidor, demonstrando o apoio do público para o novo passo na carreira dos filhos de Fernanda e Rodrigo.
Viagem nos EUA
João também curtiu uns dias de descanso ao lada da família antes do trabalho recente. Fernanda e Rodrigo viajaram com os filhos para a Flórida, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, a apresentadora compartilhou um compilado de registros se divertindo em parques da Universal Studios ao lado do marido e dos herdeiros.
"Trouxemos a filhota para curtir o Universal Studios Florida. Foram quatro parques temáticos incríveis, estimulando nossa criança interior em dias mágicos. A boa é você fazer um parque por dia, pra dar conta de aproveitar cada segundo", escreveu a artista, na ocasião.
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