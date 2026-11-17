Sammy Sampaio - Reprodução / Instagram

Sammy SampaioReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2026 17:07

"Eu e Jake atravessando a rua… Ele tropeça, cai e me puxa junto. Eu caio por cima e a gente se esborracha no chão", relatou Sammy nas redes sociais, onde também compartilhou imagens do acidente.A situação assustou as pessoas que estavam próximas ao local. Segundo a influenciadora, testemunhas perceberam que ela estava grávida e começaram a pedir ajuda. Por coincidência, uma ambulância passava pela rua no momento da queda, o que facilitou o atendimento.Apesar do susto, Sammy afirmou que, inicialmente, acreditou que não havia sofrido nenhuma lesão grave. No entanto, como recebeu o impacto diretamente na barriga, decidiu ir ao hospital para avaliar se estava tudo bem com a filha."Mas, como bati a barriga, fui para o hospital, fiz ultrassom e tal. Maior preocupação", explicou a influenciadora, que está na reta final da segunda gestação.Após passar pelos exames, Sammy voltou às redes sociais para tranquilizar os seguidores. Ela contou que tanto ela quanto a bebê estavam bem e que o acidente não passou de um grande susto. A influenciadora também revelou que sofreu apenas pequenas escoriações na perna."No fim, estamos todos bem (risos), mas foi um susto daqueles. No fim, foi só um raladinho, e a neném está bem", afirmou.O vídeo da queda repercutiu nas redes sociais e despertou a preocupação dos internautas, principalmente pelo estágio avançado da gravidez. Diante dos comentários, Sammy fez questão de reforçar que não houve consequências graves e que já havia recebido atendimento médico."Gente, foi só um susto. Está tudo bem", escreveu em uma publicação.Sammy já é mãe de Jake, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-BBB Pyong Lee. Agora, a influenciadora se prepara para a chegada da segunda filha. Ao compartilhar o episódio, ela mostrou os momentos de tensão que viveu ao lado do primogênito e destacou o alívio após receber a confirmação de que a menina estava bem.