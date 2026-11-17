Fernanda Torres pediu ajuda para encontrar o cachorro de estimação, Platão - Reprodução de vídeo / Instagram

Fernanda Torres pediu ajuda para encontrar o cachorro de estimação, PlatãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/11/2026 17:05

Fernanda Torres , de 61 anos, utilizou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (17), para pedir ajuda após o cachorro de estimação, que se chama Platão, desaparecer. A atriz contou que o animal, da raça Border collie, sumiu do seu sítio, localizado em Secretário, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

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"Passando aqui para pedir uma ajuda porque o nosso cachorro do sítio, que é um membro da família, o Platão - estou deixando aqui uma foto dele para vocês - sumiu ali na região de Secretário", iniciou a protagonista do filme "Ainda Estou Aqui" (2024).

A artista falou sobre a possibilidade do cachorro ter sido atacado por um animal peçonhento. "Eu não sei se ele foi mordido por uma cobra no meio do mato". Em seguida, elogiou o bichinho de estimação, conhecido na região. "Todo mundo conhece ele. É um Border collie maravilhoso, um cara incrível."

Por fim, Fernanda pediu para entrarem em contato, caso o cão seja localizado. "Se alguém aí na região de Secretário ver esse cachorro ou souber de alguém que viu, eu queria pedir para vocês escreverem aqui e mandar uma notícia para mim, tá? Obrigada."

Amigos e fãs prestaram apoio à artista. "Torcendo para encontrarem o lindo Platão! Vou avisar aos amigos de lá", disse Patricia Pillar. "Nanda, que loucura! Vou pedir para todo mundo lá de casa ficar de olho. Vamos achar", expressou comentou Luis Lobianco. "Que ele volte são e salvo", escreveu o perfil oficial da cadelinha Suri, que fez parte do longa-metragem dirigido por Walter Salles, interpretando Pimpão. "Torcendo aqui de longe! Que ele volte logo em segurança", expressou outra pessoa. "Que esse neném volte logo", falou mais alguém.

Oscar

Em 2024, "Ainda Estou Aqui" fez história ao conquistar o primeiro Oscar do Brasil, na categoria "Melhor Filme Internacional". Já Fernanda, no entanto, perdeu a estatueta de "Melhor Atriz" para Mikey Madison, do filme "Anora".

Selton Mello, Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Maria Manoella, Luiza Kosovski, Marjorie Estiano, Antonio Saboia, Guilherme Silveira, Cora Mora, Olívia Torres, Alan Rocha, Bárbara Luz, Gabriela Carneiro da Cunha, Pri Helena, Humberto Carrão e mais atores integram o elenco do longa premiado.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais - responsável por selecionar o título que representa o país na premiação - anunciou que "Feito Pipa" foi escolhido para disputar a mesma categoria em 2027. A 99ª cerimônia do Oscar está prevista para ocorrer em 14 de março do ano que vem, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. A produção é estrelada por Teca Pereira, Lázaro Ramos e Yuri Gomes.