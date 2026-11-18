Paolla Oliveira rebateu críticas por ’trocar’ Grande Rio pela Imperatriz - Reprodução/YouTube

Paolla Oliveira rebateu críticas por ’trocar’ Grande Rio pela ImperatrizReprodução/YouTube

Publicado 18/11/2026 08:21

Paolla Oliveira , de 44 anos, abriu o jogo sobre as críticas que recebeu após ser anunciada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Em entrevista ao videocast "40 Perguntas", comandado por Giovanna Ewbank", a atriz comentou que é acusada de "trocar" a Grande Rio, escola de samba em que ocupou o mesmo posto por sete anos.

Leia mais: Paolla Oliveira participa de ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense

fotogaleria

"As pessoas, principalmente os homens, mudam de lugar. O mestre de bateria, o intérprete, até os ritmistas tocam em duas, três baterias. O carnavalesco muda de escola, mas aí, na hora que a gente muda um pouquinho a posição, as palavras que vêm já são de abandono, de ingratidão. E eu acho muito simplório diminuir uma coisa que aconteceu, deixar ela menor porque já não está mais naquela formação de antes", analisou.

A artista explicou as motivações para deixar a agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "Tem uma coisa muito boa de você poder voltar para um lugar sem precisar dizer que sair foi um erro, principalmente porque a saída foi necessária. Eu tinha questões muito delicadas e muito importantes para mim. Saúde, família, o trabalho, então, eu precisava daquele tempo".

Paolla não escondeu a surpresa com o convite para desfilar à frente dos ritmistas da Imperatriz após Iza ser coroada rainha da escola. "Me surpreendeu essas outras pessoas terem visto o tamanho da alegria e reconhecido que é legítimo o meu amor pelo Carnaval. Eu falei: 'Cara, será que eu posso contar outra história? Será que eu posso ter coragem nesse lugar para ousar e ir para um outro lugar e recomeçar em algum lugar diferente?'. Ousei querer viver isso", disse.

Ela também destacou o legado da passagem pela tricolor de Caxias. "E eu acho que o mais importante dessa volta é saber que a minha história com a Grande Rio, tudo que a gente construiu, o amor que eu tenho, não precisa ficar menor para Ramos entrar na minha vida. Para mim, é muito claro. Eu não gostaria que isso fosse misturado".

Vida amorosa

Paolla confirmou que está solteira apesar dos boatos de um envolvimento com o surfista João Chianca. "Relacionamento tem que ser bom. Tem que ser uma parceria, senão você fica solteira. Se está com alguém, que seja bom. E estar solteiro também precisa ser bom. Não pode ser uma punição, 'uma hora vai passar, você vai conseguir alguém'. Não! Se você não conseguir, tá tudo bem", afirmou.

O último relacionamento da atriz foi com o sambista Diogo Nogueira. Os dois anunciaram o término em dezembro de 2025.