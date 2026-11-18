Cesar Ramos falou sobre rumores de affair com Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Cesar Ramos falou sobre rumores de affair com Virginia Fonseca Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 09:27

Cesar Ramos, piloto da Stock Car, usou as redes sociais na terça-feira (17) para comentar as especulações de um suposto envolvimento com Virginia Fonseca . Ele detalhou o próprio estado civil e pediu que não criem histórias mentirosas a seu respeito.

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"Só pra esclarecer: sou solteiro e faz bastante tempo. Fui a uma festa e fiz o que pessoas solteiras fazem ou podem fazer. Meus amigos eu conto na mão e eles não têm tempo pra ficar falando com jornalista caça-like. Todas as vezes que conheci alguém, fui eu quem tomou a atitude. Nunca precisei inventar história pra me provar ou promover. Troquem o foco e parem de inventar", escreveu nos Stories.

No fim de semana, o piloto se manifestou pela primeira vez sobre os boatos em entrevista ao portal Leo Dias. A conversa aconteceu antes de uma corrida no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. "Eu conheci ela em uma festa. É uma pessoa muito legal, muito querida. É só o que tenho para falar. É muito gente boa, e é isso".

Início dos rumores



As especulações sobre um possível romance entre Virginia Fonseca e César Ramos começaram depois do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado no dia 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Segundo informações que circularam na ocasião, os dois teriam ficado durante uma festa após o evento esportivo.

O assunto ganhou ainda mais repercussão depois que Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, publicou um vídeo nas redes sociais no qual fez uma brincadeira sobre a vida amorosa dela. O cantor mencionou os diferentes perfis de homens com quem Virginia teria se relacionado. Primeiro, fez referência a si mesmo citando um músico. Depois, falou de um jogador de futebol, em alusão a Vinicius Jr., atacante do Real Madrid, e, por último, mencionou um piloto.

Brincadeira da ex-namorada



Quem também comentou o assunto foi Bárbara Heck, que chamou atenção ao provocar a ex-cunhada, Fernanda Ramos. "Essa é a cunhada da Virginia?", questionou a ex-BBB. A irmã do piloto entrou na brincadeira e respondeu, aos risos: "É por isso que eu te amo! Juro".

Bárbara e César mantiveram um relacionamento entre os anos de 2011 e 2019, antes da participação da modelo no reality show "Big Brother Brasil 22", da TV Globo. Apesar do término do namoro, a troca de mensagens mostra que ela ainda mantém uma relação carinhosa com a ex-cunhada.