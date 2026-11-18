Cesar Ramos falou sobre rumores de affair com Virginia Fonseca Reprodução/Instagram
Piloto comenta suposto envolvimento com Virginia Fonseca
Nome de Cesar Ramos ganhou as redes sociais após especulações de um affair com a influenciadora após o Grande Prêmio de São Paulo
Início dos rumores
Brincadeira da ex-namorada
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