Lucas Leto comentou impacto de cena exibida em ’Por Você’ - Reprodução/Instagram

Lucas Leto comentou impacto de cena exibida em ’Por Você’Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 11:16 | Atualizado 18/11/2026 11:27

Lucas Leto , de 27 anos, não segurou a emoção com a repercussão de uma cena de representatividade negra exibida na novela "Por Você", da TV Globo, no capítulo de terça-feira (17). O ator interpreta o médico residente Vitor, que é surpreendido pelo pedido de uma mãe para que ele tire foto ao lado do filho dela após uma visita domiciliar.

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"Ficando mais velho, vou ficando emotivo, mas é por que esse personagem que estou fazendo é o meu trabalho, mas estou contando exatamente a história que eu sempre quis contar, sabe? Aí quando vejo uma cena como essa, você entende a importância que uma cena dessa tem para quem está assistindo", disse nos Stories.

O artista fez um agradecimento aos autores do folhetim que ocupa a faixa das 19h da emissora: Dino Cantelli e Juliana Peres. "É uma novela que chega para o Brasil inteiro e estou fazendo o que eu sempre quis fazer. Obrigado, Dino. Obrigado, Ju. Obrigado todos os roteiristas. Obrigado a todos os nossos diretores incríveis, à nossa equipe maravilhosa, meus colegas atores... É isso", concluiu.

Na ocasião, a mulher explica que o menino sonha em ser médico, mas que ainda não tinha visto um profissional negro. "Doutor, desculpa incomodar, mas será que o senhor poderia tirar uma foto com meu filho?", pergunta. "Uma foto? Mas eu não sou artista nem nada", rebate o residente. "É que ele vive me dizendo que quer ser médico, mas nunca tinha visto um parecido com ele. A gente pode tirar a foto, doutor?".

Nas redes sociais, o momento rendeu elogios à novela e ao artista. "Lucas Leto gigante em 'Por Você' entregando uma das cenas mais bonitas e sensíveis da novela. Ver o menino se enxergando no Dr. Vitor mostra a importância de termos referências", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Que cena linda do Vitor... O Lucas Leto está tão bem nesse papel", relatou outro. "Tô tão feliz de ver o Lucas Leto com tanto destaque na novela e com cenas tão importantes. Essa é a cena mais linda que já vi dele, de verdade!", afirmou um terceiro.

Em Por Você, Vitor (Lucas Leto) é um médico residente do Hospital & Maternidade Luz, e sua trajetória passa pela rotina exaustiva e uso de estimulantes após um erro médico. Ele namora Leandra, enfrenta o racismo e as armações da sogra Vanessa, e se emociona ao tornar-se referência de representatividade para crianças negras.