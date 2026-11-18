Lucas Leto comentou impacto de cena exibida em ’Por Você’Reprodução/Instagram
Lucas Leto se emociona com repercussão de cena em ‘Por Você’ Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/bHKqkBG6g2— Jornal O Dia (@jornalodia) November 18, 2026
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Lucas Leto se emociona com repercussão de cena em 'Por Você'
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