Luis Lobianco volta aos palcos com o monólogo ’O Tigre’ - DivulgaÃ§Ã£o/Nana Moraes

Luis Lobianco volta aos palcos com o monólogo ’O Tigre’ DivulgaÃ§Ã£o/Nana Moraes

Publicado 21/11/2026 05:00

O desejo de ser aceito e a necessidade de pertencimento estão no centro de "O Tigre", monólogo escrito, dirigido e protagonizado por Luis Lobianco em cartaz no Teatro Vannucci, na Gávea, Zona Sul. Em uma trama que mistura humor e absurdo, o espetáculo acompanha Bruno, um homem ignorado pelos vizinhos que vê a oportunidade de finalmente fazer parte de um grupo secreto de moradores ao aceitar esconder e cuidar de um filhote de tigre em seu apartamento.

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Depois de uma década sem protagonizar um monólogo, Lobianco define o retorno ao formato como uma oportunidade de reencontrar sensações marcantes da carreira. "O teatro é a minha casa. É de onde eu venho e para onde eu sempre volto. Adoro fazer TV e cinema, também tenho uma experiência com a internet, mas tudo começou no teatro. Penso sempre com a cabeça de um ator de teatro. [...] Queria entender, através do meu trabalho no palco, o mundo em que vivemos e me comunicar com as pessoas neste tempo", explica.

As inquietações que deram origem ao texto estão relacionadas à pressão social e aos padrões de comportamento intensificados pelas redes sociais. "Elas perceberam que os sistemas de comparação e os padrões artificiais criados nas telas potencializam essas inseguranças e geram muito lucro. Precisamos estar atentos, desenvolver nosso senso crítico e tentar não ser tão reféns desses aplicativos. É importante reconhecer que os valores reais são os que realmente importam, diante de tanta artificialidade".

Lobianco comenta a escolha de um contexto surreal para abordar questões próximas do cotidiano. "A realidade está cada vez mais absurda. Para dar conta dela na dramaturgia, precisamos quase alcançar o absurdo também na ficção. Quantas vezes ouvimos as pessoas perguntarem: 'Quem é o roteirista do Brasil? Como pode acontecer tanta reviravolta em tão pouco tempo?' Trazer o fantástico também é uma forma de potencializar a teatralidade", diz.

Apesar de abordar temas como ansiedade, solidão e necessidade de reconhecimento, o ator prefere fugir de um discurso técnico ou acadêmico. "Meu papel não é fazer uma tese sobre as coisas. Meu papel é emocionar as pessoas. Minha praia é o riso, é o humor. Todo o meu esforço é transformar assuntos espinhosos em momentos de encantamento, riso, satisfação e emoção".

O espetáculo coloca em discussão os modelos de masculinidade e os pactos silenciosos que determinam quem pertence ou não a determinados grupos. "Os homens mandam no mundo há muito tempo. Isso nos garantiu posições muito confortáveis, a ponto de ignorarmos e rejeitarmos outros corpos, gêneros e ideias. Essa exclusão provoca muita dor, ansiedade e sofrimento, tanto em quem precisa atender constantemente a essas expectativas quanto em quem não se encaixa e acaba sem oportunidades e possibilidades", observa.

Escrito em apenas quatro dias, em setembro deste ano, o texto nasceu de um desejo antigo do artista de voltar ao teatro e abordar questões que já vinham amadurecendo. "Venho de uma sequência de muitos trabalhos na televisão e no cinema, que acabam absorvendo bastante tempo. Essa foi a primeira oportunidade que tive de colocar essas ideias no papel e executá-las. Foi uma soma de fatores, e o projeto foi ganhando forma até se tornar realidade. E aqui estamos".

Além de escrever e protagonizar, Lobianco também assina a direção do espetáculo. O ator destaca a importância do trabalho coletivo na montagem, que conta com Letícia Guimarães na direção assistente, Lavínia Bizotto na direção de movimento e Edgar Jordão na produção.

"Já escrevo e dirijo há muito tempo como colaborador, dentro de processos coletivos, mas dessa vez queria me experimentar ocupando sozinho esses créditos e funções. O texto veio primeiro. A ideia de dirigir surgiu porque, sendo um monólogo e um texto meu, a peça já estava muito dentro da minha cabeça. Talvez um diretor de fora não conseguisse acessar tão facilmente o que eu queria construir", avalia.

Remake de um clássico

Lobianco relembra a participação no remake de "Vale Tudo" (2025), da TV Globo, no qual interpretou Freitas. O ator define a novela como um dos momentos mais marcantes da carreira, especialmente pela relação afetiva que construiu com a teledramaturgia desde a infância. "Quando recebi o convite, além da emoção, senti que fazia muito sentido estar ali. A experiência foi ainda mais incrível do que eu imaginava", afirma.

No último capítulo, o personagem ganhou destaque na revelação de que Odete Roitman (Debora Bloch) estava viva. Depois de levar um tiro de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e ser dada como morta, a empresária conseguiu escapar do transporte que levava seu corpo e procurou o funcionário, que a ajudou em uma cirurgia clandestina e na fuga do Brasil.

"Como sabíamos que a novela teria uma grande revelação final envolvendo um crime, eu tinha essa expectativa desde o início e trabalhei para que meu personagem, de alguma forma, participasse desse momento. [...] Mas jamais imaginei que seria daquela maneira. É algo inesquecível para mim, especialmente por encerrar uma obra tão importante. Sou muito grato por essa experiência, que certamente me encoraja e me impulsiona para novos desafios", celebra.

Serviço

O Tigre

Temporada: até 6 de dezembro

Quando: Sextas e Sábados, às 21h00; Domingos, às 19h30

Local: Teatro Vanucci - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 60 (meia-entrada)