Lua Blanco e o irmão - Reprodução/Instagram

Lua Blanco e o irmãoReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 11:38





Leia mais: Lua Blanco, de 'Rebelde Brasil', morre aos 39 anos após câncer

Daniel Blanco, de 32 anos, desabafou sobre a perda da irmã, Lua Blanco , e descreveu o processo de luto, em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), data em que o falecimento da atriz completa um mês. Ele resgatou fotos da artista junto à família e aos amigos, e relatou a dificuldade de lidar com a partida.

O artista explicou que ainda sente a presença da irmã, mesmo depois de sua morte. "Há um mês, a Lua ficou cheia. Sinto ela perto de mim como se ela nem tivesse partido. Ela era tão presente, tão cuidadosa e acolhedora que até agora no mundo espiritual ainda vale quando ela disse que eu poderia contar com ela para tudo. Eu sinto que isso nunca vai mudar".



Ele não pretende questionar o motivo pelo qual ela partiu, mas conta que a tristeza é reflexo de seu amor. "Não existe negação e raiva e nem quero questionar o mecanismo do Universo. Porém a tristeza sempre vai dar as caras de vez em quando pra acompanhar o amor colossal que tenho por ela e vou ter para sempre. O amor sempre vence o medo e a tristeza", disse.



Daniel revelou como os familiares estão lidando com a perda. "A família, que agora tem um buraco imenso, assumiu o compromisso de trazer a Lua para o nosso dia a dia nos nossos atos de serviço um para o outro e na nossa forma de cuidar. E é claro, na nossa forma de reunir a família para organizar as fotos do dia".



O ator também aproveitou para se declarar à irmã: “Lua, você sempre estará com a gente nessas fotos e nas nossas risadas abertas entre as piadas internas. Lua eterna", escreveu.



Entre os comentários da publicação, internautas lamentaram o falecimento de Lua Blanco e se emocionaram com a fala de Daniel. Um seguidor descreveu admiração pela atriz. “Falar de Lua é falar de autenticidade, é ser icônica e ao mesmo tempo ser Rebelde! Por mais que nesses últimos tempos, Lua tenha encontrado um caminho de luz para seguir, ela nunca deixou a sua essência para trás! Ela sempre nos ensinou a ser nós mesmos, independentemente de qualquer situação”. Enquanto outra afirmou: “Ela é de uma luz imensurável, palavras não definem e não conseguem transcrever quem a lua foi na terra e continua sendo no outro plano”. Alguns exclamaram, “Eterna”, “Para sempre” e “Inesquecível”.



Lua Blanco faleceu no dia 18 de outubro, aos 39 anos, no Rio de Janeiro, devido a um câncer de intestino. A família informou a morte da artista em comunicado conjunto nas redes sociais. "Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna".





*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa

