Lua Blanco e o irmãoReprodução/Instagram
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Ele não pretende questionar o motivo pelo qual ela partiu, mas conta que a tristeza é reflexo de seu amor. "Não existe negação e raiva e nem quero questionar o mecanismo do Universo. Porém a tristeza sempre vai dar as caras de vez em quando pra acompanhar o amor colossal que tenho por ela e vou ter para sempre. O amor sempre vence o medo e a tristeza", disse.
Daniel revelou como os familiares estão lidando com a perda. "A família, que agora tem um buraco imenso, assumiu o compromisso de trazer a Lua para o nosso dia a dia nos nossos atos de serviço um para o outro e na nossa forma de cuidar. E é claro, na nossa forma de reunir a família para organizar as fotos do dia".
O ator também aproveitou para se declarar à irmã: “Lua, você sempre estará com a gente nessas fotos e nas nossas risadas abertas entre as piadas internas. Lua eterna", escreveu.
Entre os comentários da publicação, internautas lamentaram o falecimento de Lua Blanco e se emocionaram com a fala de Daniel. Um seguidor descreveu admiração pela atriz. “Falar de Lua é falar de autenticidade, é ser icônica e ao mesmo tempo ser Rebelde! Por mais que nesses últimos tempos, Lua tenha encontrado um caminho de luz para seguir, ela nunca deixou a sua essência para trás! Ela sempre nos ensinou a ser nós mesmos, independentemente de qualquer situação”. Enquanto outra afirmou: “Ela é de uma luz imensurável, palavras não definem e não conseguem transcrever quem a lua foi na terra e continua sendo no outro plano”. Alguns exclamaram, “Eterna”, “Para sempre” e “Inesquecível”.
Lua Blanco faleceu no dia 18 de outubro, aos 39 anos, no Rio de Janeiro, devido a um câncer de intestino. A família informou a morte da artista em comunicado conjunto nas redes sociais. "Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna".
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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