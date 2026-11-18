Karoline Lima falou sobre chegada dos 30 anos - Reprodução/Instagram

Karoline Lima falou sobre chegada dos 30 anos Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 13:19

"Se eu contar para vocês o tanto de humilhação que eu já fiz para me chamarem para o Big Brother, vocês vão ficar em choque. Mando mensagem para Boninho, para o Dourado, Tadeu Schmidt, Tiago Leifert. Sou perseguidora dos envolvidos no Big Brother", brincou.A criadora de conteúdo, de 30 anos, afirmou que ainda espera receber um convite da produção e levantou a possibilidade de integrar o elenco da próxima edição. "Estou rezando para o meu momento chegar. Uma hora, vai chegar. Eu vou para o Big Brother um dia. Quem sabe o próximo?", declarou.Karoline também revelou que chegou a acreditar que participaria do "BBB 23", poucos meses após o nascimento de Cecília, sua filha com o jogador Éder Militão. Na época, a influenciadora criou expectativas e chegou a organizar a rotina para uma possível entrada na casa. "Achei que eu ia, já estava com toda a minha programação, esperando", contou.Ao imaginar como seria sua trajetória no reality, Karoline comentou sobre a possibilidade de enfrentar rejeição do público. Acostumada a receber críticas nas redes sociais, ela reconheceu que sua personalidade poderia causar polêmicas dentro da casa. A influenciadora ainda explicou que costuma evitar determinados assuntos para não enfrentar problemas judiciais."Meu Deus, eu sou muito boca de sacola. Eu ia falar tanta coisa. Ia expor tanta gente, contar tanta fofoca da minha vida e da vida dos outros. Gente, o Big Brother não sabe o que está perdendo", afirmou.