Anitta interpreta médica especialista em sexo no 'GTA 6' - Reprodução / Instagram

Anitta interpreta médica especialista em sexo no 'GTA 6'Reprodução / Instagram

Publicado 18/11/2026 14:15

"Estamos muito felizes em introduzir podcasts em GTA VI e tivemos a sorte de contar com Anitta para interpretar Dra. Nita", declarou Ivan Pavlovich, vice-presidente de música da Rockstar Games, ao portal Voxel.Na história, a artista apresenta o programa "Ask Dr. Nita", que pode ser traduzido como "Dra. Nita Responde", transmitido pela estação fictícia The Wipe. A atração é voltada ao público adulto e aborda questões sobre sexo, relacionamentos amorosos e intimidade dos casais, com conselhos, convidados e muito humor.A participação de Anitta acontece por meio de sua voz original, em português. A cantora não possui um avatar próprio no jogo, mas os fãs poderão ouvi-la durante a exploração do universo virtual de "GTA 6".Uma das convidadas do programa é a atriz Barbie Ferreira, conhecida por interpretar Kat Hernandez nas primeiras temporadas de "Euphoria", série da HBO. Filha de mãe brasileira, a artista também fala algumas palavras em português durante sua participação na atração.O formato faz parte de uma novidade da franquia, que passa a contar com podcasts fictícios em sua programação. Assim como as tradicionais rádios da série, os programas ajudam a construir o universo do jogo, marcado por sátiras, situações inusitadas e críticas a aspectos da sociedade.Além de interpretar a Dra. Nita, Anitta também terá uma de suas músicas no jogo. A faixa "Touch & Go", versão em inglês de "Vai Dar Caô", foi escolhida pela Rockstar Games como tema de abertura do programa apresentado pela personagem.E Anitta não é a única representante do Brasil na trilha sonora. A banda de metal Sepultura também integra a seleção musical do jogo com a canção "Territory", lançada originalmente em 1993."GTA 6" chega ao mercado nesta quinta-feira (19), para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, cerca de 13 anos após o lançamento de seu antecessor. A nova história acompanha os protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos em uma trama criminal ambientada no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. Entre os principais cenários está Vice City, cidade que retorna à franquia.