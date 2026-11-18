Giullia Buscaccio compartilhou fotos de novo ensaio - Reprodução/Instagram

Giullia Buscaccio compartilhou fotos de novo ensaio Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 14:28

Giulia Buscaccio , de 29 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (18) ao mostrar uma produção que mistura moda e Carnaval. A atriz apostou em um figurino ousado nas cores rosa e branco, coberto por flores em diferentes tamanhos, pedrarias e aplicações brilhantes. Ela completou o visual com brincos e pulseiras.

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"Muita cena, um toque de moda e muito Carnaval", escreveu na legenda. Nos comentários, a artista recebeu diversos elogios de seguidores e famosos.

"Linda demais", afirmou Sabrina Sato. "Linda", disse Fernanda de Freitas. "Meu Deus, que linda", afirmou Tília. "Simplesmente belíssima", declarou um perfil. "Um acontecimento", avaliou outro. "Que trabalho incrível", opinou um terceiro.

Conhecida por papéis em novelas como "Velho Chico" (2019) e "Renascer" (2024), da TV Globo, a atriz faz aulas de samba desde o início do ano. "Eu já tinha tido um contato bem breve com o samba quando participei da 'Dança dos Famosos' (2020), mas não se compara. Agora estou vivendo um processo muito mais profundo, entendendo a técnica, a musicalidade, a postura, a resistência e toda a entrega que o samba exige. É um aprendizado diário e que me faz admirar ainda mais quem dedica a vida a essa cultura".

Estreia na Sapucaí



Em março, Giullia foi anunciada como musa da Unidos de Vila Isabel. A atriz, que integra o elenco da série "Os Donos do Jogo", da Netflix, contou a novidade em publicação nas redes sociais. "Dizem que a vida imita a arte. E arte imita a vida. E olha eu aqui, aceitando o convite da Vila para me tornar musa do Carnaval. Um beijo pra toda a comunidade de Noel, Martinho, Seu China, Paulo Brazão e tantos outros que deram fundamento ao samba".

A azul e branca levará para Marquês de Sapucaí em 2027 o enredo "Torto arado – sobre a terra há de viver sempre o mais forte", inspirado no premiado romance "Torto Arado", do escritor Itamar Vieira Junior. O livro venceu os prêmios Jabuti, Oceanos e LeYa, além de ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares vendidos.

Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal, o desfile vai transformar o universo da obra literária em uma narrativa sobre luta quilombola, ancestralidade e o Jarê, religião de matriz africana tradicional da Chapada Diamantina que nunca apareceu na avenida.

A Unidos de Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval, 7 de fevereiro.