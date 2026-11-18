Gabriel Stauffer em publicação - Reprodução/Instagram

Gabriel Stauffer em publicaçãoReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 14:26

O ator Gabriel Stauffer, de 38 anos, reagiu à escolha de nome do filho de Sabrina Sato , de 45, e de Nicolas Prattes, de 29. A apresentadora e o companheiro anunciaram que o nome do pequeno será Rio. O artista, então, brincou em publicação sobre decisão, e afirmou que o casal não foi o primeiro a definir este nome para uma criança, pois a irmã dele também teria chamado o filho de Rio.

Ele destacou originalidade do nome, "Quero dizer uma coisa, dois anos atrás já existe um Rio, que é o meu sobrinho. Minha irmã vai lá, escolhe um nome diferente, belíssimo, nunca tinha visto nenhum Rio criança. Rio Stauffer”. O artista, então, reclamou com bom humor que o nome irá ganhar popularidade, “Agora o Rio vai virar o novo Enzo. Todo mundo vai querer dar o nome de Rio. Pô, Sabrina, escolhesse Pedro, Gabriel, qualquer nome".

Ele pediu respeito à precedência do nome do sobrinho, e afirmou que quando tiver um filho, terá que buscar um nome ainda mais inusitado para que este seja único. "Respeitem o Rio mais velho, que é o nosso, da nossa família. Vou ter que dar o nome do meu filho de X14. Sou competitivo, gente, não pode ter nenhum outro que nem meu filho. Bora, X14, vem comigo. Vem com seu pai", falou.

Sabrina e Nicolas revelaram o nome do bebê neste último sábado (14), em vídeo protagonizado por Zoe, filha mais velha da apresentadora com o ex-marido, o ator Duda Nagle, de 43. Em registro, a menina questiona: “Vocês querem saber o nome do meu irmão?”.

"O nome dele é Rio. Quando minha mãe me contou, eu falei: ‘Mãe, igual Rio de Janeiro?’. Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é de rir. Eu rio, você ri, nós rimos. Eu adoro nomes curtinhos, porque é fácil de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", contou Zoe.

Entre os comentários da publicação, os internautas reagiram ao nome, que dividiu opiniões. Uma fã celebrou decisão, “Que lindo! Que o Rio venha com muita vida e saúde trazemos mais amor e felicidade para vocês”; enquanto outros, problematizaram a escolha. Uma seguidora afirmou, “O menino já vai nascer sofrendo bullying, coitada da criança. Esses famosos inventam cada nome para os filhos”, e um usuário do Instagram relembrou própria trajetória pessoal, "É sério mesmo? Cara, vocês não pensam na criança não? Só em like ou chamar a atenção? Eu sofri a infância toda com meu nome e carrego traumas até hoje, parem e pensem". Alguns, ainda, exclamaram: “Coisa linda”, “Muita saúde” e “Que lindo”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa