Ana Carolina Raimundi - Reprodução / Instagram

Ana Carolina RaimundiReprodução / Instagram

Publicado 18/11/2026 15:09

Ana Carolina Raimundi, repórter do "Fantástico", da TV Globo, revelou, nesta terça-feira (17), que foi diagnosticada com pancreatite, uma inflamação no pâncreas. A jornalista usou as redes sociais para explicar o motivo de seu afastamento e refletiu sobre os impactos do problema de saúde. Ela contou que já está em casa e se recupera da doença.

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"Sumida daqui, e do todo, por motivos de pancreatite. Quando a gente comemora poder voltar a tomar uma sopinha de cenoura, a gente repensa muitas coisas", escreveu Ana Carolina nos Stories do Instagram.



A comunicadora também compartilhou uma reflexão sobre os limites físicos e emocionais após enfrentar a doença. Segundo ela, a experiência trouxe uma nova perspectiva sobre a importância de respeitar os sinais do próprio organismo.



"A força e a fragilidade do corpo, a força e a fragilidade da mente. Os anjos chegam mais perto. O corpo te para sem dó quando necessário", desabafou.



Na sequência, a repórter aproveitou para deixar um conselho aos seguidores e comemorou a possibilidade de voltar a consumir alguns alimentos durante a recuperação.



"Obedeça. Se cuidem! Agora em casa, ficando boa, comemorei também ovo cozido e carne moída! Até já", concluiu.



Apesar do relato, Ana Carolina não revelou o que provocou a inflamação, nem forneceu detalhes sobre o tratamento realizado. A jornalista também não informou se precisou de internação hospitalar ou quando pretende retomar suas atividades profissionais. "Sumida daqui, e do todo, por motivos de pancreatite. Quando a gente comemora poder voltar a tomar uma sopinha de cenoura, a gente repensa muitas coisas", escreveu Ana Carolina nos Stories do Instagram.A comunicadora também compartilhou uma reflexão sobre os limites físicos e emocionais após enfrentar a doença. Segundo ela, a experiência trouxe uma nova perspectiva sobre a importância de respeitar os sinais do próprio organismo."A força e a fragilidade do corpo, a força e a fragilidade da mente. Os anjos chegam mais perto. O corpo te para sem dó quando necessário", desabafou.Na sequência, a repórter aproveitou para deixar um conselho aos seguidores e comemorou a possibilidade de voltar a consumir alguns alimentos durante a recuperação."Obedeça. Se cuidem! Agora em casa, ficando boa, comemorei também ovo cozido e carne moída! Até já", concluiu.Apesar do relato, Ana Carolina não revelou o que provocou a inflamação, nem forneceu detalhes sobre o tratamento realizado. A jornalista também não informou se precisou de internação hospitalar ou quando pretende retomar suas atividades profissionais.

O que é pancreatite?

Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), a pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas que auxiliam na digestão dos alimentos e de hormônios que regulam os níveis de açúcar no sangue, como a insulina.



A doença pode se manifestar de duas formas: aguda ou crônica. Na primeira, a inflamação surge de maneira repentina e pode apresentar melhora em poucos dias, conforme a gravidade. Já na segunda, o problema persiste ou se repete ao longo do tempo e pode causar danos permanentes ao órgão.



Entre os principais sintomas estão dor abdominal intensa, que pode atingir as costas, náuseas, vômitos, inchaço abdominal e febre. Nos casos crônicos, também podem ocorrer perda de peso involuntária, dificuldades na absorção de nutrientes e desenvolvimento de diabetes.



As causas mais comuns incluem cálculos na vesícula biliar, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, níveis muito elevados de triglicerídeos e uso de determinados medicamentos. No entanto, esses fatores não foram associados ao diagnóstico da repórter.



O tratamento varia de acordo com a causa e a gravidade do quadro. Em algumas situações, pode ser necessária internação hospitalar para hidratação, controle da dor e suporte nutricional. Casos mais graves podem provocar complicações, como infecções e comprometimento de outros órgãos.



Especialistas recomendam procurar atendimento médico diante de dor abdominal intensa e persistente, especialmente quando acompanhada de vômitos frequentes, febre ou dificuldade para ingerir líquidos.