Cauã Reymond mostrou bastidores da série 'Tudo É Justo' com Kim Kardashian - Reprodução / Instagram

Cauã Reymond mostrou bastidores da série 'Tudo É Justo' com Kim KardashianReprodução / Instagram

Publicado 18/11/2026 19:37

Encontro de estrelas! Cauã Reymond , de 46 anos, mostrou nas redes sociais, no início da noite desta quarta-feira (18), um compilado de registros nos bastidores da série "Tudo é Justo", do Disney+, ao lado dos colegas de elenco. O ator integra a segunda temporada da produção, estrelada por Kim Kardashian, Sarah Paulson e Naomi Watts.

"Quem está acompanhando meu personagem Raul Ortiz na série 'Tudo É Justo'? Uma experiência incrível ao lado de pessoas incríveis. Muito feliz e realizado com tudo isso", vibrou o brasileiro, na legenda da publicação. Nos cliques, o artista surgiu ao lado dos atores Kim, Glenn Close e Hayden Michael Brown, além do diretor, Anthony Hemingway.

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A contratação do artista foi anunciada em setembro. "Oi, pessoal, estou muito feliz em confirmar que estou no elenco da segunda temporada de "Tudo é Justo", do Disney +. É um projeto incrível e estou muito animado com o que vem por aí. Vejo vocês em breve, fiquem ligados", celebrou Cauã, na ocasião.

'Tudo É Justo'

O ator integrou o elenco da segunda temporada, que teve três episódios disponíveis na estreia, em 4 de novembro. Desde então, a série - criada por Ryan Murphy, conhecido por produções como "American Horror Story" e "Glee" - recebe capítulos inéditos às quartas-feiras.

Lançada em novembro do ano passado, a produção conta a história de um grupo de advogadas especialistas em divórcios que abandona um escritório de advocacia dominado por homens para abrir a própria firma. O enredo mistura as complexidades do tribunal com os bastidores da vida pessoal das protagonistas.

Kim interpreta Allura Grant, uma das advogadas centrais da trama. Sua personagem trabalha ao lado de outras profissionais que tentam manter o negócio de pé, apesar das rivalidades e dos problemas pessoais. As alianças entre elas nem sempre resistem às pressões do trabalho e às revelações que surgem ao longo da história.

Para a segunda temporada, a produção promete novos conflitos e mudanças nas relações entre as personagens. Segundo a divulgação oficial, uma revelação ameaça até mesmo a existência da firma. Os próximos capítulos também colocam à prova as amizades e parcerias construídas pelas protagonistas.



'Jogada de Risco'

A escalação de Cauã na produção internacional aconteceu logo após o sucesso de "Jogada de Risco", série do Globoplay criada e estrelada por ele. O projeto mergulha nos bastidores do futebol, no esquema de apostas e manipulação de resultados.



A produção acompanha o ex-atacante Maurício, que teve a carreira prejudicada por lesões e pela má condução do pai, Valdemar, interpretado por Marcos Frota. Após abandonar os campos, ele abre uma agência para cuidar de jovens jogadores e tenta alcançar como empresário o sucesso que não conquistou na fase em que foi atleta.