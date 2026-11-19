Isabella Scherer precisou de terapia após acidente doméstico com a filha - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer precisou de terapia após acidente doméstico com a filhaReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2026 09:20

Isabella Scherer desabafou sobre o trauma após a filha, Mel, de 4 anos, sofrer um acidente doméstico. Na quarta-feira (18), a influenciadora contou que amamentava o Tom, que nasceu em agosto, quando a menina abriu uma gaveta e o móvel tombou sobre a herdeira.

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"Aqui em casa, eles são super independentes, se vestem sozinhos. A gente até incentiva, mas isso é deles. A gente estava todo mundo aqui e ela foi lá buscar alguma coisa que eu nem lembro. Lá, tem um móvel, um gaveteiro pesado, madeira pesada, maciça. É largo. Na minha cabeça, era impossível de acontecer. A gente está aqui em baixo e escuta um berro, a Mel chorando. Eu fiquei muito nervosa", disse nos Stories.

Rodrigo Calazans, marido da influenciadora, levantou rapidamente para socorrer a herdeira. "O Tom estava mamando e eu subi assim mesmo. Eu já estava apavorada. Quando cheguei, ela estava no colo dele, chorando. Ele explicou que o móvel estava no chão. Não aconteceu nada. Nenhum arranhão. Foi o anjo da guarda 100%. Estou apavorada até hoje".

Isabella Scherer é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 4 anos, e Tom, de 3 meses, frutos do relacionamento com o modelo.

Susto na gravidez

Durante a segunda gestação, Isabella recebeu diagnóstico de toxoplasmose, infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, e explicou os cuidados com a saúde nas redes sociais. "Eu não tinha nem anunciado a gestação, então eu acho que deve ter sido por volta de 10 semanas de gestação. No primeiro exame positivo, era final do dia, umas 6 da tarde quando saiu o resultado. Eu chorava e fiquei desesperada", contou.

Na época, a campeã do "MasterChef Brasil" relatou o diagnóstico ao obstetra e foi orientada a refazer os exames. "Dava para ver que era uma infecção muito, muito, muito recente. Então, tinha a cara de um falso positivo. E aí, sai correndo desesperada. Liguei para uma amiga minha. Eu chorando porque eu não queria ir sozinha, porque eu estava muito mal. E... com razão, né?".

A influenciadora realizou uma punção do líquido amniótico e descartou qualquer infecção no bebê. "Quando nascer, ele vai fazer o exame. Se der positivo, tem que fazer tratamento de um ano com antibiótico. Eu sofri muito nos primeiros dias, mas a partir do momento que eu comecei a tratar e vi que não passou para o Tom, eu relaxei", disse.