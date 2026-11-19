Jordana desmentiu boatos de affair com Alberto Cowboy - Reprodução/Instagram

Jordana desmentiu boatos de affair com Alberto Cowboy Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2026 11:05

Jordana se manifestou sobre os boatos de um suposto envolvimento amoroso com Alberto Cowboy , colega de confinamento no "BBB 26", da TV Globo. As especulações começaram após a advogada compartilhar registros da visita do empresário ao apartamento dela em São Paulo para uma noite com vinho.

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"Eu precisava vir aqui falar uma situação pouco chata. É muito chato para mim ter que vir falar sobre isso aqui. Como vocês sabem, ontem eu recebi o Cowboy aqui em casa, assim como eu receberia qualquer outro amigo ou amiga. A gente dividiu momentos muito insanos da nossa vida em uma experiência maluca, que só quem estava ali sabe o que viveu", afirmou.

A ex-BBB ressaltou o momento delicado vivido pelo empresário após o término do relacionamento com Priscilla Monroy. "Acho importante ter essa sensibilidade quando tem outras pessoas envolvidas, como é o caso da Priscilla, que eu muito admiro, que eu tenho carinho muito grande por ela. E eu jamais, na minha vida, iria causar uma situação de desconforto para ela em relação a isso".

Ela também comentou o quanto considera absurdo ter que falar sobre esses rumores. "As pessoas estão malucas. Chega a ser bizarro ter que vir aqui fazer pronunciamento. Vou falar o óbvio para vocês. Não, eu e Cowboy não somos casal, somos apenas amigos, grande amigos. E queria pedir para que vocês parassem com isso porque tem outras pessoas envolvidas, tem sentimento, e é muito chato. Não quero estar no meio de uma situação dessa. Não me coloquem nisso", pediu.

Jordana desmentiu novamente que esteja vivendo um affair com Alberto Cowboy. "Bora parar, galera. SSomos só amigos. Sei que a fofoca, a história, a especulação que vocês criaram na cabeça de vocês é muito mais interessante, mas não é nada disso. Não é possível que eu vou ter que tomar cuidado, pelo amor de Deus. Não vou deixar de viver minha vida", concluiu.

Separação

Priscilla Monroy anunciou o término da relação com Alberto Cowboy após cerca de 4 anos juntos. "Depois de muita reflexão, decidi compartilhar com vocês que eu e Alberto não estamos mais juntos. Não é fácil encerrar uma história na qual depositei tanto amor, sonhos e expectativas. Vivemos momentos especiais, construímos memórias e compartilhamos uma parte importante de nossas vidas", comunicou.

Ela destacou as tentativas de salvar a relação amorosa com o ex-BBB. "Da minha parte, existiu muita vontade de fazer dar certo. Acreditei, compreendi, perdoei e recomecei quantas vezes achei necessário, porque nunca fui de desistir facilmente de quem amo, muito menos da família que sonhei construir. Com o tempo, também aprendi que amar alguém não significa abrir mão de si mesma, dos próprios valores ou daquilo que consideramos essencial dentro de uma relação".