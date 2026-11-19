Bárbara Evans bate carro de luxo e cai no choro - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans bate carro de luxo e cai no choroReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2026 12:10

"Conclusão: destruiu todo o meu carro na parte de cima, quebrou a câmera", relatou a influenciadora, bastante emocionada. "Eu já chorei tanto, já chorei tanto."Antes do incidente, Bárbara havia buscado os filhos na escola e seguido para a casa dos pais do marido, Gustavo Theodoro. A família se reuniu para um almoço em comemoração antecipada ao aniversário do sogro, que tem uma viagem programada. O acidente aconteceu no momento em que ela se preparava para deixar o local.Ao mostrar os estragos, a filha de Monique Evans explicou que as dimensões do automóvel contribuíram para a batida. Segundo ela, o comprimento e a altura do veículo dificultaram a manobra."Meu carro é muito comprido. Ele tem essa parte aqui e lá atrás tem outra parte depois do porta-malas. E superalto, muito alto", explicou. Em seguida, mostrou o retrovisor digital, que exibe imagens captadas por uma câmera na traseira: "Isso aqui é uma câmera. Era uma câmera."Abalada, Bárbara lamentou o prejuízo financeiro e destacou o significado da compra do automóvel, que considera uma conquista pessoal. A modelo também ressaltou o cuidado que costuma ter com seus bens."Eu sou tão cuidadosa com as minhas coisas. Eu trabalho, trabalho para conquistar minhas coisas. Foi a conquista para mim ter comprado esse carro", desabafou.Bárbara Evans reflete sobre acidenteHoras depois, a influenciadora voltou às redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu. Apesar do susto e dos danos materiais, ela reconheceu que a situação poderia ter sido mais grave e compartilhou um conselho do pai."Como meu pai me disse, carro a gente conserta. O importante é que eu tô bem, e dinheiro nenhum compra saúde. Tenho certeza de que foi um livramento", escreveu.Mesmo após refletir sobre o episódio, Bárbara admitiu que ainda se sente culpada pelo acidente. A modelo reconheceu que poderia ter evitado a batida caso tivesse prestado mais atenção à abertura do portão e lamentou a despesa inesperada."Sei que foi uma falta de atenção minha e que eu podia ter evitado isso. É um gasto que a gente não esperava, e eu fico pensando nas coisas que a gente podia fazer pelos nossos filhos com esse dinheiro."Apesar dos danos ao veículo, Bárbara não relatou ferimentos. Até o momento do desabafo, ela não havia informado o valor necessário para o conserto do automóvel.