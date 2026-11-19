Alice Wegmann em participação no podcast 'OdeioCinema' - Reprodução/YouTube

Alice Wegmann em participação no podcast 'OdeioCinema'Reprodução/YouTube

Publicado 19/11/2026 12:39





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Alice Wegmann , de 31 anos, relembrou o momento em que sofreu acidente em um set de filmagens, durante entrevista ao podcast “OdeioCinema”, divulgada nesta quarta-feira (18). A atriz revelou que quase foi atropelada durante as gravações da série “Onde Nascem os Fortes” (2018), na qual interpretou a personagem Maria, e que teria sofrido com a síndrome de burnout, desenvolvida após várias sequências intensas na produção.

Ao ser questionada sobre a cena mais difícil que teria gravado na carreira, a artista relatou a situação. “É um clássico de 'Onde Nascem os Fortes'. Foi uma cena em que a gente fez um plano sequência no dia do meu aniversário. Era uma cena em que a personagem passava por um quase estupro dentro da fábrica de bentonita. Era um plano imenso em que a gente fazia uma coreografia de ação e o personagem do Rodrigo [García] tentava me apalpar e eu dava uma porrada na cara dele e saia correndo", contou.



Ela afirmou que quase morreu no set durante uma das gravações, "Quando eu saia correndo, a gente cruzava dunas de bentonita, que é um minério que tinha nessa fábrica, e tinha muita terra e muito pó [no ambiente]. Não conseguia enxergar nada. Então, tive que correr de olhos fechados, e passou um caminhão muito perto de mim, mesmo. E eu quase fui de arrasta nesse dia. Por isso veio o burnout depois, porque foram muitas cenas tensas".



Wegmann descreveu o momento posterior à cena e apoio o prestado pela produção. "Lembro que acabou a cena e eu não conseguia respirar, com aquele pó todo. Aí, deitei na duna e fiquei meio paralisada. Só ouvi a voz do José Luiz Villamarim, lá longe, [gritando]: 'Alguém busca ela lá’. Já estava na put@ que pariu e a galera correndo atrás de mim".



Apesar das dificuldades encontradas em meio às filmagens, Alice reconheceu que as gravações ficaram emocionantes e, para ela, são algumas das melhores da série. "Então, assim, foi uma cena que a gente ensaiou muito, aconteceu no dia do meu aniversário, e eu acho que, sei lá, para mim foi a cena da série. O Gabriel Leone entra em um determinado momento e fala: 'Você vai morrer se você fugir, eles vão te pegar'. Foi super emocionante, foi difícil, porque era uma coisa muito coletiva, tinha que estar todo mundo muito [alinhado]. Essa cena foi o máximo", disse.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa









