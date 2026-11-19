Renata Lo Prete surpreende ao se declarar ao marido nas redesReprodução / Instagram
"Viva você, Melchiades, best game in town, no aniversário e sempre", escreveu a jornalista na legenda da publicação no Instagram.
A homenagem chamou a atenção por ser um momento raro de exposição da vida pessoal da apresentadora, que costuma manter a intimidade longe dos holofotes. Renata e Melchiades são pais de Joaquim Lo Prete, de 29 anos, e Antônia Lo Prete, de 23, que também preservam a privacidade nas redes sociais.
Os dois filhos da jornalista mantêm seus perfis no Instagram fechados ao público. Joaquim é formado em Administração de Empresas, enquanto Antônia concluiu a graduação em Ciências Políticas na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.
Apesar do perfil reservado, Renata já compartilhou outros momentos especiais ao lado da família. Em outubro deste ano, a jornalista levou os filhos para acompanhar a gravação da tradicional vinheta de fim de ano da Globo, "Hoje É um Novo Dia", realizada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.
"Lá em casa a gente chama oficialmente de Dia da Festa é Sua (risos). O deste ano foi o mais legal de que já participei, porque pude levar meus filhos. E, além de abraçar tantos colegas e talentos admirados e queridos, conhecer os filhos, as mães, os pais deles. Foi bonita a festa da firma", declarou na ocasião.
O episódio mostrou uma faceta menos conhecida da jornalista, que costuma aparecer na televisão em meio à cobertura dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Fora da bancada, Renata preserva a rotina familiar, mas, de vez em quando, abre espaço para dividir momentos especiais com o público.
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