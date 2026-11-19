Renata Lo Prete surpreende ao se declarar ao marido nas redes - Reprodução / Instagram

Renata Lo Prete surpreende ao se declarar ao marido nas redesReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2026 14:10

Discreta quando o assunto é a vida pessoal, Renata Lo Prete surpreendeu os seguidores ao fazer uma declaração de amor ao marido, o jornalista Melchiades Filho, com quem é casada há mais de 30 anos. A apresentadora do "Jornal da Globo", da TV Globo, publicou uma foto ao lado do companheiro, nesta quarta-feira (18), para celebrar o aniversário dele.

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"Viva você, Melchiades, best game in town, no aniversário e sempre", escreveu a jornalista na legenda da publicação no Instagram.



A homenagem chamou a atenção por ser um momento raro de exposição da vida pessoal da apresentadora, que costuma manter a intimidade longe dos holofotes. Renata e Melchiades são pais de Joaquim Lo Prete, de 29 anos, e Antônia Lo Prete, de 23, que também preservam a privacidade nas redes sociais.



Os dois filhos da jornalista mantêm seus perfis no Instagram fechados ao público. Joaquim é formado em Administração de Empresas, enquanto Antônia concluiu a graduação em Ciências Políticas na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.



Apesar do perfil reservado, Renata já compartilhou outros momentos especiais ao lado da família. Em outubro deste ano, a jornalista levou os filhos para acompanhar a gravação da tradicional vinheta de fim de ano da Globo, "Hoje É um Novo Dia", realizada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.



"Lá em casa a gente chama oficialmente de Dia da Festa é Sua (risos). O deste ano foi o mais legal de que já participei, porque pude levar meus filhos. E, além de abraçar tantos colegas e talentos admirados e queridos, conhecer os filhos, as mães, os pais deles. Foi bonita a festa da firma", declarou na ocasião.

"Viva você, Melchiades, best game in town, no aniversário e sempre", escreveu a jornalista na legenda da publicação no Instagram.A homenagem chamou a atenção por ser um momento raro de exposição da vida pessoal da apresentadora, que costuma manter a intimidade longe dos holofotes. Renata e Melchiades são pais de Joaquim Lo Prete, de 29 anos, e Antônia Lo Prete, de 23, que também preservam a privacidade nas redes sociais.Os dois filhos da jornalista mantêm seus perfis no Instagram fechados ao público. Joaquim é formado em Administração de Empresas, enquanto Antônia concluiu a graduação em Ciências Políticas na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.Apesar do perfil reservado, Renata já compartilhou outros momentos especiais ao lado da família. Em outubro deste ano, a jornalista levou os filhos para acompanhar a gravação da tradicional vinheta de fim de ano da Globo, "Hoje É um Novo Dia", realizada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro."Lá em casa a gente chama oficialmente de Dia da Festa é Sua (risos). O deste ano foi o mais legal de que já participei, porque pude levar meus filhos. E, além de abraçar tantos colegas e talentos admirados e queridos, conhecer os filhos, as mães, os pais deles. Foi bonita a festa da firma", declarou na ocasião.

Renata chegou a repercutiu nas redes sociais ao aparecer descontraída no "Altas Horas", da TV Globo, em 2023. Conhecida pela postura séria no "Jornal da Globo", a jornalista surpreendeu ao cantar "Vermelho" durante a apresentação de Gloria Groove. "Eu não sabia que precisava ver a Renata Lo Prete cantar 'Vermelho', até ver a Renata Lo Prete cantando 'Vermelho'", brincou um internauta.



O episódio mostrou uma faceta menos conhecida da jornalista, que costuma aparecer na televisão em meio à cobertura dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Fora da bancada, Renata preserva a rotina familiar, mas, de vez em quando, abre espaço para dividir momentos especiais com o público.