Anna Carolina e Flávia - Reprodução/Instagram

Anna Carolina e FláviaReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2026 15:37





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Anna Carolina foi a primeira a se pronunciar, na noite desta última quarta-feira (18). Ela publicou uma foto com a música “Você Não Vai Me Encontrar”, de Daniel, e em legenda afirmou que não poderia ser substituída, pois possuiria uma essência única. “Vai tentar fazer clone! Mas... a alma ninguém copia! A essência, intimidade é minha! Minha alma é minha! Obrigada, Deus, por nos fazer únicos de alma, corpo e coração”, disse.



Nesta quinta-feira (19), Flávia compartilhou uma publicação em seus Stories. “Ninguém te observa tanto quanto uma pessoa que vive uma disputa imaginária com você”, dizia a postagem. Nela, a influenciadora acrescentou: “E agora dizem que querem até fazer clone de quem só faz foto com IA, usa lente azul nos olhos, faz preenchimentos e preenchimentos...”.



As indiretas ocorreram apenas alguns dias depois de que a médica, Joana Tavares, mostrou o resultado dos procedimentos realizados por Flávia Morais. A profissional publicou o antes e o depois das cirurgias, 30 dias depois da influenciadora ter feito uma rinoplastia e uma mentoplastia de aumento com prótese, redesenhando o perfil do rosto.



Entre os comentários, internautas reagiram à mudança de aparência da atual companheira do cantor. Uma usuária comparou o visual de Flávia com o de Anna Carolina, “É, Giovani! Devia ter pegado uma mulher totalmente diferente, mas foi lá e escolheu uma que lembra a ex! Vai entender a cabeça desse homem!”. Outra, parabenizou a influenciadora pelo procedimento, “Está linda Flavinha, curta cada momento e sejam felizes sempre! A felicidade Alheia incomoda muito as pessoas que não conseguem amar”. Alguns, ainda, afirmaram: “Copiou direitinho o nariz da ex!”.

A ex-mulher, Anna Carolina Morais, e a atual parceira, Flávia Morais, do cantor Giovani , da dupla com Gian, trocaram indiretas por meio de publicações nas redes sociais, nesta quarta-feira (18) e quinta-feira (19). As falas aconteceram após a repercussão da nova aparência da namorada do sertanejo, que realizou uma rinoplastia. O resultado da cirurgia foi comparado com o visual da antiga companheira do artista.Anna Carolina foi a primeira a se pronunciar, na noite desta última quarta-feira (18). Ela publicou uma foto com a música “Você Não Vai Me Encontrar”, de Daniel, e em legenda afirmou que não poderia ser substituída, pois possuiria uma essência única. “Vai tentar fazer clone! Mas... a alma ninguém copia! A essência, intimidade é minha! Minha alma é minha! Obrigada, Deus, por nos fazer únicos de alma, corpo e coração”, disse.Nesta quinta-feira (19), Flávia compartilhou uma publicação em seus Stories. “Ninguém te observa tanto quanto uma pessoa que vive uma disputa imaginária com você”, dizia a postagem. Nela, a influenciadora acrescentou: “E agora dizem que querem até fazer clone de quem só faz foto com IA, usa lente azul nos olhos, faz preenchimentos e preenchimentos...”.As indiretas ocorreram apenas alguns dias depois de que a médica, Joana Tavares, mostrou o resultado dos procedimentos realizados por Flávia Morais. A profissional publicou o antes e o depois das cirurgias, 30 dias depois da influenciadora ter feito uma rinoplastia e uma mentoplastia de aumento com prótese, redesenhando o perfil do rosto.Entre os comentários, internautas reagiram à mudança de aparência da atual companheira do cantor. Uma usuária comparou o visual de Flávia com o de Anna Carolina, “É, Giovani! Devia ter pegado uma mulher totalmente diferente, mas foi lá e escolheu uma que lembra a ex! Vai entender a cabeça desse homem!”. Outra, parabenizou a influenciadora pelo procedimento, “Está linda Flavinha, curta cada momento e sejam felizes sempre! A felicidade Alheia incomoda muito as pessoas que não conseguem amar”. Alguns, ainda, afirmaram: “Copiou direitinho o nariz da ex!”.

Separação de Giovani e Anna Carolina

O sertanejo anunciou o fim de relacionamento com Anna Carolina Morais, em comunicado por meio de perfil nas redes sociais, em agosto. A assessoria do cantor explicou que eles estavam no processo de divórcio, após a ex-companheira do artista se pronunciar publicamente sobre suposta traição que teria sofrido.

Giovani iniciou o namoro com Flávia Morais logo depois do fim de seu casamento de 26 anos com a influenciadora.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa



