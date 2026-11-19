Isis Valverde abre álbum inédito do filho - Reprodução / Instagram

Isis Valverde abre álbum inédito do filhoReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2026 15:37

Isis Valverde usou as redes sociais para celebrar o aniversário de 8 anos do filho, Rael, na quinta-feira (29). A atriz compartilhou um álbum de fotos inéditas do menino e fez uma declaração sobre a maternidade. Na homenagem, relembrou a chegada do herdeiro e refletiu sobre as transformações que viveu desde que se tornou mãe.

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"Hoje é o dia dele. Do menino que transformou a minha vida de uma maneira que eu jamais poderia imaginar", iniciou.



Na publicação, Isis contou que o nascimento de Rael marcou uma nova fase em sua vida. Apesar das experiências pessoais e profissionais que já havia acumulado, a artista revelou que a maternidade despertou sentimentos que ainda não conhecia. "Há oito anos, quando Rael chegou, nasceu também uma parte de mim que eu ainda não conhecia. Eu, que já tinha vivido tantas coisas, realizado sonhos, enfrentado medos e aprendido tanto sobre o mundo, descobri que ainda tinha um universo inteiro dentro de mim para conhecer."



A atriz também destacou os aprendizados que adquiriu ao longo dos últimos oito anos. Segundo ela, a experiência de ser mãe mudou sua forma de enxergar o cotidiano e a fez valorizar momentos simples. "A maternidade me transformou. Me ensinou sobre paciência, sobre o tempo das coisas, sobre a beleza do simples e a importância de estar verdadeiramente presente." "Hoje é o dia dele. Do menino que transformou a minha vida de uma maneira que eu jamais poderia imaginar", iniciou.Na publicação, Isis contou que o nascimento de Rael marcou uma nova fase em sua vida. Apesar das experiências pessoais e profissionais que já havia acumulado, a artista revelou que a maternidade despertou sentimentos que ainda não conhecia. "Há oito anos, quando Rael chegou, nasceu também uma parte de mim que eu ainda não conhecia. Eu, que já tinha vivido tantas coisas, realizado sonhos, enfrentado medos e aprendido tanto sobre o mundo, descobri que ainda tinha um universo inteiro dentro de mim para conhecer."A atriz também destacou os aprendizados que adquiriu ao longo dos últimos oito anos. Segundo ela, a experiência de ser mãe mudou sua forma de enxergar o cotidiano e a fez valorizar momentos simples. "A maternidade me transformou. Me ensinou sobre paciência, sobre o tempo das coisas, sobre a beleza do simples e a importância de estar verdadeiramente presente."

Ao longo da homenagem, Isis ressaltou que a chegada de Rael não mudou apenas sua rotina, mas também a mulher que se tornou. A artista afirmou que o filho trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e contribuiu para seu crescimento pessoal. "Você trouxe uma potência diferente para a mulher que sou hoje. Mais coragem, mais consciência, mais profundidade. Ampliou meu olhar para o mundo, para as pessoas e para mim mesma", declarou.



A atriz também demonstrou orgulho do menino e falou sobre a felicidade de acompanhar seu crescimento. Para ela, a data representa uma oportunidade de celebrar tudo o que aprendeu desde o nascimento do filho. "Hoje celebro seus oito anos de vida e tudo o que sua existência trouxe para a minha. Celebro o menino extraordinário que ele é e a sorte imensa de poder caminhar ao seu lado."



Para encerrar, Isis agradeceu a Rael pelas mudanças que ele trouxe à sua vida e retribuiu uma declaração de amor que costuma ouvir do menino. "Obrigada por me fazer mãe, por me fazer crescer e por me ensinar tanto sobre a vida. Você sempre diz que me ama do tamanho do mundo, eu te amo para além de tudo o que as palavras conseguem alcançar", finalizou.