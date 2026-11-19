Deborah Secco é noiva do produtor musical Dudu Borges - Reprodução/Instagram

Deborah Secco é noiva do produtor musical Dudu BorgesReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2026 16:38

"A gente estava meio que pensando em datas, e, a princípio, pensava em se casar esse ano. Aí a Júnia, que é uma pessoa que me acompanha e tem toda essa pegada espiritual, falou: 'Cara, espera para casar ano que vem, porque ano que vem é um ano regido pelo Sol, e um ano regido pelo Sol é um ano muito próspero'", revelou.Segundo Deborah, como os dois ainda avaliavam as possibilidades e não tinham pressa para realizar a cerimônia, resolveram seguir a recomendação. A orientação levou em consideração a crença de que 2027 será um período de maior prosperidade e boas energias. Questionada durante o programa se o casamento realmente aconteceria no próximo ano, a artista confirmou: "E vai ser ano que vem".Durante o bate-papo, Deborah também falou sobre as previsões astrológicas que têm chamado sua atenção nos últimos dias. Sagitariana, a atriz contou que encontrou diversos conteúdos sobre uma possível mudança na forma como as pessoas do signo encaram os relacionamentos amorosos."Tem uma semana que eu tenho sido impactada por um conteúdo dizendo que depois de muitos anos, tipo trezentos anos, está chegando numa conjunção que é propícia a criar relações completamente diferentes. Que Sagitário tem essa coisa da liberdade, mas que nesse momento está tudo diferente para Sagitário. Está se aquietando", explicou.A artista relacionou essas interpretações ao momento que vive na vida pessoal. Segundo as previsões que acompanha, o signo, normalmente associado à independência e à necessidade de liberdade, passaria por uma fase mais favorável à construção de vínculos afetivos.Deborah e Dudu assumiram publicamente o namoro em março de 2025. Desde então, os dois mantêm uma relação reservada, com poucas aparições e declarações públicas sobre a vida a dois.Em junho deste ano, a atriz confirmou o noivado durante uma participação no programa "Chama o Vrááá", do gshow. Na ocasião, ela se referiu ao produtor musical como seu noivo ao comentar sobre sua relação com o futebol.Já em setembro, durante o Rock in Rio, Deborah havia antecipado que a cerimônia aconteceria em 2027 e seria intimista, de acordo com o perfil discreto do casal. "A data está marcada. Vai ser pequenininho, como a gente é discreto. Ele é um cara discreto, vai ser com a nossa cara", afirmou na ocasião.O relacionamento com Dudu é o primeiro assumido publicamente pela atriz desde o fim do casamento de nove anos com o diretor Hugo Moura, anunciado em abril de 2024. Os dois são pais de Maria Flor, de 10 anos.