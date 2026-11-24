Luis Miranda e Debora Lamm protagonizam comédia Pororoca - Divulgação / JSPontes

Luis Miranda e Debora Lamm protagonizam comédia PororocaDivulgação / JSPontes

Publicado 24/11/2026 05:00

Luis Miranda e Debora Lamm estão em cartaz com a comédia "Pororoca" no Teatro Sesc Ginástico, no Centro do Rio de Janeiro. Com texto de Jô Bilac e dirigido por Rodrigo Portella, a peça é ambientada em uma pequena cidade esquecida do mapa, prestes a ganhar destaque mundial com o possível recorde da mulher mais velha do mundo, Dona Zefa, parteira que diz ter 150 anos, mesma idade de Makiba, a jabuti falante que testemunha sua história.

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Na cidade, cada nascimento foi marcado por uma árvore plantada pela personagem de Debora, dando origem a moradores com nomes de frutas e plantas, como Nininha Mexerica e Celinho da Jaca ambos vividos por Luis. O grande espetáculo local é a pororoca, celebrada em contagem regressiva como um Réveillon amazônico. Quando empreiteiros tentam destruir o mangue para construir um spa de luxo, os habitantes se unem, já que o prêmio pelo recorde de Dona Zefa pode salvar a comunidade e o ecossistema. Na cidade, cada nascimento foi marcado por uma árvore plantada pela personagem de Debora, dando origem a moradores com nomes de frutas e plantas, como Nininha Mexerica e Celinho da Jaca ambos vividos por Luis. O grande espetáculo local é a pororoca, celebrada em contagem regressiva como um Réveillon amazônico. Quando empreiteiros tentam destruir o mangue para construir um spa de luxo, os habitantes se unem, já que o prêmio pelo recorde de Dona Zefa pode salvar a comunidade e o ecossistema.

"Um espetáculo surpreendente. O público pode esperar uma peça deliciosa, emocionante, divertida, que também surpreende porque é uma coisa que a gente não consegue ver, um espetáculo que tem uma relação de amizade de uma tartaruga com uma mulher de 150 anos. Acho que isso é uma coisa que vai surpreender muita gente como é que a gente conta essa história", comenta o ator.

Luis fala sobre a oportunidade de poder interpretar personagens diferentes. "Poder brincar de ser jabuti, poder brincar de ser velhinha, poder fazer mil personagens, eu acho que é uma delicadeza e um deleite que o Jô nos oferece como artista, como ator". "O Jô é o autor dessa peça exatamente por essas qualidades que tem! Tem coisas que só dá para fazer no teatro", complementa Debora.

A atriz comenta a parceria com o diretor. "Rodrigo além de encantador, está em intensa atividade no teatro, tem escuta apurada, delicadeza e um olhar criativo de muita personalidade". Assim como o intérprete da jabuti, que não poupa elogios ao diretor: "Tem a felicidade de ter a direção do Rodrigo, também levando a gente a esse entendimento e essa condução no palco."

O ator recorda o tempo curto de preparação para o projeto, devido questões pessoais e as eleições presidenciais de outubro, que reelegeu Luis Inácio Lula da Silva. "A preparação foi muito rápida. A gente teve o convite de fazer a peça, aí depois tinha o meu tempo de ocupação, eu estava com uma obra em casa, aí eu só consegui chegar agora. Teve toda a problemática da eleição, porque a gente estava muito tenso com o futuro do país. Então, só depois que terminou a eleição, foi que a gente conseguiu, de fato, estrear. Então, a preparação foi muitíssimo rápida, o tempo foi muito curto, mas, eu acho que, milagrosamente, a gente conseguiu levantar um espetáculo."

Os artistas seguem em cartaz no Rio até o dia 6 de dezembro e mencionam a possibilidade de apresentar a comédia em outras cidades. "A vontade é, sim, que a gente consiga viajar com o espetáculo, que a gente consiga fazer vários lugares", afirma o artista. A atriz menciona um possível destino especial para o amigo soteropolitano: "Quem sabe começamos por Salvador? Terra de Luis!".

Mais projetos

Debora - que também é diretora - comenta como o trabalho por trás das coxias contribui para a atuação. "A minha carreira de diretora é a extensão da minha carreira de atriz, de fato é muito complementar". Ela, inclusive, também está em cartaz com as peças "A Pediatra" - como atriz -, além de "Surda", "Minha Vó Ri" e "Gostava mais dos Pais", na direção.

Além do espetáculo, Luis integra o elenco da nova novela das 18h da TV Globo, "Lá na Minha Terra". Na trama de Mário Teixeira o artista interpreta o vigário Padre Otávio Alacoque, recém-chegado a cidade fictícia de Lavra Seca. O artista, então, vibra com os dois projetos nos palcos e telinhas.

"A televisão tem aí as suas especificidades. É muito bacana você ir todo dia dentro da casa de alguém, contar uma história, conduzir uma história aí que vai levar as pessoas a acompanhar durante meses. Então são dois prazeres diferentes, são duas histórias diferentes. O teatro me abraça de uma maneira muito mais saborosa, muito mais única. Então é uma felicidade poder estar vivendo duas emoções ao mesmo tempo."

Luis também se prepara para lançar "Habitar", em janeiro de 2027. "É um programa sobre reforma e também um programa sobre memória, identidade, ancestralidade, sobre minha família, como eu sou, as coisas que eu construí, a minha relação com a minha família, com a casa, com a arquitetura, com a engenharia, com tudo, com sustentabilidade. Então, é um projeto que eu estou muito ansioso para ver pronto", diz ele.