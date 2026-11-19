Alice Wegmann revela que foi cupido de Nanda Costta e Emilie Rey - Reprodução / Instagram

Alice Wegmann revela que foi cupido de Nanda Costta e Emilie Rey Reprodução / Instagram

Publicado 19/11/2026 17:14 | Atualizado 19/11/2026 17:18

"Eu fiz a ponte dela com a namorada dela, que é minha melhor amiga", revelou durante sua participação no podcast "Odeio Cinema", do AdoroCinema.Segundo Alice, a aproximação começou quando ela percebeu a afinidade que poderia existir entre a colega de elenco e sua melhor amiga. Na época, Nanda atravessava um período delicado da vida pessoal, após o fim do relacionamento de 12 anos com a percussionista Lan Lanh."Eu estava filmando a série com a Nanda e falei: 'Gente, essa mulher é muito maneira, é muito legal'. Ela passou por um processo super difícil de separação. Mais para frente da série, eu disse: 'Amiga, vamos embora, toca para frente, se movimentar'", lembrou.Foi então que Alice decidiu apresentar uma possibilidade de novo romance à atriz. "Aí eu: 'Ó, tem uma amiga minha aqui que, gente, que maravilha'", contou.A iniciativa deu certo, e Alice não escondeu a satisfação ao falar sobre o casal. A artista ainda brincou com a própria habilidade de aproximar pessoas e celebrou a felicidade das duas mulheres, por quem tem grande carinho. "Eu sou cupida, tá? Se tem uma coisa que eu sou, é cupida. São duas mulheres que eu amo muito. Sou muito feliz de poder ter dado esse empurrãozinho para esse casal acontecer", divertiu-se.Nanda Costa e Emilie Rey assumiram publicamente o namoro em setembro de 2026, mas os rumores sobre o envolvimento das duas começaram meses antes. Em maio, elas chamaram a atenção ao compartilhar registros de uma viagem a Paris, na França. Embora não tenham aparecido juntas nas publicações, os cliques levantaram suspeitas entre os fãs.Antes do novo relacionamento, Nanda viveu uma união de 12 anos com Lan Lanh, com quem tem as filhas gêmeas Kim e Tiê, de cinco anos. Mesmo após a separação, as duas mantêm o vínculo por causa das meninas.Natural da Bahia, Emilie trabalha como produtora, diretora e modelo. Ela também faz parte do círculo de amizades de artistas como Carolina Dieckmann e Alice Wegmann, que foi fundamental para o início do romance.A produtora já teve um relacionamento com Francisco Gil, filho de Preta Gil e Otávio Müller. Os dois assumiram o namoro em 2021 e chegaram a morar juntos na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A relação chegou ao fim em 2023, após cerca de dois anos.