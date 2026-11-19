Renata Saldanha e Maike Allan casaram no civil em cerimônia no cartório - Reprodução de vídeo / Instagram

Renata Saldanha e Maike Allan casaram no civil em cerimônia no cartórioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 19/11/2026 17:54

Felicidades! Renata Saldanha e Maike Allan oficializaram a união no civil. Através das redes sociais, na tarde desta quinta-feira (19), os ex-BBBs compartilharam registros do casamento intimista em um cartório. O casal também subirá ao altar em uma cerimônia religiosa, que ainda não teve a data revelada.

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"Viemos dividir com vocês algumas surpresas que aconteceram nesses últimos dias", escreveram Renanta e Maike, em uma publicação conjunta. A campeã do "BBB 25" optou por usar o mesmo vestido dos ensaio de pré-casamento. Já o ex-nadador usou um terno cinza.

Os dois celebraram a união com um beijinho e também posaram juntos e sorridestes para cliques, inclusive, mostrando as alianças. Os registros fizeram parte do segundo "Diário dos Noivos", no qual os 'pombinhos' também mostraram os bastidores do ensaio fotográfico - realizado na Praia de Morro Branco, em Beberibe, Ceará - a escolha da roupa do ex-BBB e mais detalhes.

Gravidez, pedido de casamento e mais

O casal está à espera do primeiro filho e anunciou a novidade na mesma rede social. "Existem momentos que a gente sonha, outros que a vida prepara e alguns que chegam para transformar tudo. Nosso pré-wedding já seria a lembrança de um dos capítulos mais bonitos da nossa história. Mas, dessa vez, guardamos um segredo que tornou tudo ainda mais especial: não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três."



Por fim, ressaltou o amor pelo primogênito. "No meio de tantos planos, promessas e sonhos compartilhados, descobrimos que o amor também tinha preparado um novo caminho para nós. Nosso maior presente já está a caminho. E que privilégio é poder viver, registrar e dividir com vocês o começo dessa nova história. Vem aí o nosso maior amor", concluiu a ex-BBB.

Em outubro, realizaram um chá revelação e descobriram que terão um menino. "Nosso pequeno está a caminho, e já é tão amado por nós e por vocês que estão sempre com a gente. Que Deus abençoe cada passo dessa nova vida", celebraram os dois, na ocasião. O nome do primogênito, no entanto, ainda não foi anunciado.

Renata e Maike se conheceram durante o confinamento do "BBB 25", edição de 2025 da qual ela saiu vencedora. O romance começou no reality show e continuou fora da casa. Meses depois, no início de outubro, eles anunciaram o noivado.

O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem romântica a Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Em uma cabana, Maike surpreendeu a então namorada com a proposta. O momento foi registrado em vídeo, ao som de "All of Me", de John Legend, e mostrou a reação de Renata ao aceitar o pedido.



"Que a gente continue se escolhendo todos os dias da nossa vida. Hoje começa oficialmente o nosso para sempre, pequena. Eu te amo!", declarou Maike na época, em uma mensagem dedicada à noiva.