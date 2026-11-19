Bruno Mars lamentou a morte do pai, Peter Hernandez - Reprodução / Instagram

Bruno Mars lamentou a morte do pai, Peter HernandezReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2026 20:51

Bruno Mars , de 41 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (19), para a anunciar a morte do pai, Peter Hernandez. O cantor homenageou o familiar com um texto emocionante e também mencionou a sua mãe, Bernadette Hernandez, que faleceu em 2013.

Leia mais: Bruno Mars estreia novo single e entra direto no topo das paradas americanas

fotogaleria

"Na semana passada pude abraçar o meu pai uma última vez. Se alguma vez me viu falar sobre ele, sempre disse que ele é o homem que me ensinou tudo o que sei, especialmente quando se trata de música. Ele criou minhas quatro lindas irmãs, meu irmão e eu. Aos meus olhos ele foi o melhor pai do mundo, e vou sentir falta dele todos os dias até nos encontrarmos novamente. Te amo, pai. Beija a mãe lá em cima por mim", escreveu o artista, na legenda da publicação.

O cantor resgatou uma sequência de fotos, incluindo um registro em que abraçava o pai, enquanto Peter estava deitado em uma cama. Além disso, compartilhou cliques da infância, quando se apresentava ao lado do familiar. Também mostrou uma foto dos pais na juventude. A causa e a data do falecimento, no entanto, não foram divulgadas.

Bruno recebeu o apoio de famosos e fãs. "Todo amor", desejou o baixista da banda Red Hot Chili Peppers, Flea. "Que Deus conforte seu coração", disse a cantora Claudia Leitte. "Eu sinto muito. Sinta-se abraçado por todos que te amam", expressou uma admiradora. "Meu coração está com você, Bruno. Nenhuma palavra pode realmente aliviar a dor de perder um pai. Espero que as lindas memórias, o amor que compartilhou e a música que ele lhe transmitiu lhe tragam força e conforto durante este momento difícil", comentou outra pessoa.

Saiba mais

Natural do Havaí, no Estados Unidos, Bruno começou a se apresentar por volta dos 4 anos, com músicas de Elvis Presley e Michael Jackson, devido o apoio de familiares. Em janeiro deste ano, o cantor anunciou o novo álbum da carreira, após uma década sem um disco solo. "Meu álbum está pronto", escreveu o artista em seu perfil no X, antigo Twitter).



A confirmação do novo disco do artista chegou em um momento especialmente favorável. Em 2024, duas colaborações dominaram as paradas: "Die With A Smile", com Lady Gaga, e "APT.", ao lado de Rosé.

No mês seguinte, lançou "The Romantic", que possui 9 faixas, incluindo "Risk It All", "Cha Cha Cha", "I Just Might", "God Was Showming Off" e "Why You Wanna Fight?". Em agosto, iniciou a turnê do novo disco na Pensilvânia, nos EUA.

O álbum anterior de Mars, "24K Magic", rendeu ao cantor o Grammy de Álbum do Ano em 2018 e consolidou sucessos como "That’s What I Like" e "Versace on the Floor". Em 2021, ele apresentou ao lado de Anderson .Paak, o projeto Silk Sonic, responsável pelo álbum "An Evening with Silk Sonic".