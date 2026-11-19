Bruno Mars lamentou a morte do pai, Peter HernandezReprodução / Instagram
Bruno Mars lamenta morte do pai: 'Vou sentir falta dele todos os dias'
Cantor homenageou o familiar, Peter Hernandez, com um texto emocionante e também mencionou a mãe, Bernadette, que faleceu em 2013
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