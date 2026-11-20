Mariana Maffeis explicou medida protetiva contra o ex-marido - Reprodução/YouTube

Mariana Maffeis explicou medida protetiva contra o ex-marido Reprodução/YouTube

Publicado 20/11/2026 11:05

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, respondeu aos questionamentos sobre os filhos não verem o pai, Badarik González . A empresária negou que esteja impedindo o contato e justificou que o distanciamento se deve ao andamento judicial do processo de separação, que corre em segredo de Justiça após ela solicitar uma medida protetiva contra o ex-marido.

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"Agradeço aos curiosos, fofoqueiros, e até os de coração sincero que perguntam com educação sobre meus processos aqui e dos meus filhos. Quero que fique claro que eu não sou juíza de nada. 'Por que filho não vê o pai etc.', é questão do tempo das coisas, não sou eu que estou impedindo. Toda defesa de litígio tem uma base e ela se mantém", disse ela em vídeo publicado em seu canal no YouTube.

A empresária também comparou o atual divórcio com a separação do primeiro marido, Paschoal Feola. "Na primeira delas, nenhum tipo de lítigio foi envolvido, nenhum tipo de Justiça, um desquite amigável, no que tange crianças, sem risco eminente. Pelo contrário. Meu histórico não é de procurar problemas, mas às vezes as coisas escalonam para um lugar de insegurança. E uma mãe não atua senão pensando na segurança, não em retaliação, não tenho tempo para isso. Quando a gente monta uma defesa judicial a gente está por conta dessa defesa, é uma base. A gente é confiante dessa base".

Mariana assegurou que atitudes são tomadas pensando somente na segurança dos herdeiros. "Eu, como mãe, gostaria de estar casada, com o pai dos meus filhos. Esse é o melhor cenário, acredito no amor, me entrego de coração. E sei que passei coisas muito semelhantes que outras mulheres já passaram, por isso ganhou um nome. A gente aguarda o que o juiz decide. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Porque tem situações que se arrastam para o resto da vida, a um custo muito alto", afirmou.

Os dois ficaram casados por cerca de seis anos e anunciaram o término em julho. A separação ganhou repercussão após vir a público o pedido de medida protetiva feito por Mariana contra o ex-marido. Desde então, ele utiliza as redes sociais para lamentar a falta de contato com os dois filhos, Varuna e Hima.

Badarik argumenta que a medida protetiva - que o obriga a manter distância física da empresária e das crianças - foi concedida sem que sua versão fosse ouvida e nega as acusações de comportamento violento. Atualmente, a comunicação entre o ex-casal ocorre apenas por meio de seus advogados.