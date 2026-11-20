Sabrina Sato visitou a Disney com o marido, Nicolas Prattes, e a filha, Zoe - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato visitou a Disney com o marido, Nicolas Prattes, e a filha, Zoe Reprodução/Instagram

Publicado 20/11/2026 11:56

Sabrina Sato compartilhou nesta sexta-feira (20) fotos da recente viagem para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado do marido, Nicolas Prattes, e da filha, Zoe. Na reta final da gestação de Rio, seu primeiro filho com o ator, a apresentadora comentou a emoção de visitar novamente o lugar enquanto espera mais um herdeiro.

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"A primeira vez que fui pra Disney grávida, era a Zoe na barriga. Dessa vez, ela tava do meu lado e era o Rio que ia ali, na barriga da mamãe. Só de pensar nisso eu já me emociono. E vocês precisavam ver o Nicolas. Ele ama a Disney, gente! Ver meu amor todo emocionado de estar ali com a Zoe e com o Rio na barriga foi uma das coisas mais lindas da viagem.

A apresentadora também destacou a reação do marido durante o passeio juntos dos amigos e familiares. "E viver tudo isso com a minha mãe, minha cunhada e esses amigos que são família deixou a viagem ainda mais especial. Já fico imaginando a próxima vez, com a Zoe mostrando tudo pro Rio e o Nicolas se emocionando de novo. E eu junto, claro".

Enquanto isso, Nicolas Prattes relembrou o primeiro contato com Sabrina em publicação nas redes sociais. "O que eu acredito é que o anjo que soprou no meu ouvido naquele Natal 'Vai, manda feliz natal pra ela, confia em mim'. Está agora aí dentro de você. Acredito muito nisso. Como é lindo ver você se tornando mãe do nosso pequeno, como é lindo ver a nossa Zozo se transformando em irmã mais velha... Quantas transformações, metamorfoses acontecendo ao mesmo tempo", escreveu na legenda.

"Nesse ano foram dois filmes sem entrar em estúdio (toma-lhe locação e viagem) e uma novela inteirinha longe de casa. Ufa!!!! A minha regra interna era de não deixar de viver nenhuma dessas transformações que estavam e estão acontecendo. Deu certo. E esse cara aí antes de chegar já me ensinou que tudo vale a pena quando o amor é quem manda", acrescentou.

O artista também recordou a primeira vez em que sentiu o filho chutar na barriga da mulher. "Me lembro que teve uma vez que peguei um voo correndo pra chegar em casa 22:00 só pra dormir com você e já tendo que sair às 5:00 da manhã pra pegar o voo da volta e o que aconteceu? Ele chutou!!!!!!!!! Na minha mão, pela primeira vez, quando cheguei em casa e pus a mão na sua barriga, ele chutou e eu senti. Pela primeira vez. Eu lembro como se fosse agora".

Nicolas encerrou o texto com uma declaração apaixonada para Sabrina. "Agora somos 4. E ele vem quando? No mês do Natal... Que bom. Que bom que eu te mandei aquele 'Feliz Natal'. Eu te amo e você me deu tudo", concluiu.