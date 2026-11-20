Rafael Cardoso aconselhou seguidores nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Rafael Cardoso aconselhou seguidores nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 20/11/2026 13:30

Rafael Cardoso , de 41 anos, apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (20) para fazer um alerta sobre os perigos do uso de drogas e celebrar a própria recuperação. O ator passou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação entre abril e junho para tratar o alcoolismo e a dependência química. Ele usou trocadilhos com as palavras "raio" e "neve" para se referir às drogas e reforçou que o vício traz apenas prejuízos.

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"Sextou! É, galera, o pessoal até se assustou aqui do lado. Está chegando final de semana, né? Esse dia fatídico, todo mundo agora já saiu de casa, feriadão. É ou não é? Vai trovejar, vai relampejar, mas sem raio, gurizada. Não vai nevar hoje. Sem neve, está bom? Porque não vale a pena", afirmou em vídeo publicado no Instagram.



No desabafo, o artista relembrou os impactos financeiros e emocionais que enfrentou antes de buscar tratamento. "Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. Vamos ficar 'sereno', vamos ficar de boa, 'tranquilo', porque não compensa. Não compensa. A gente vai gastar tudo que até não tem, vai pedir dinheiro emprestado, vai perder a dignidade, vai ficar de rebordosa por uma semana".

Ele aproveitou para comemorar a fase de sobriedade. "Eu estou falando isso com experiência, porque eu já fiz isso e hoje eu estou no melhor momento da minha vida, porque eu estou em recuperação. Estou seguindo o meu caminho como eu nunca segui na minha vida. Então eu posso falar de carteirinha que compensa a sobriedade, a recuperação. 'Vambora'. Só por hoje, mais um dia", concluiu.

O tratamento

Rafael Cardoso procurou tratamento voluntariamente após uma recaída. Na ocasião, afirmou que convivia havia anos com a dependência química e o alcoolismo e que havia decidido retornar à clínica para continuar o processo de recuperação.

Durante a internação, o ator publicou uma carta aberta em que reconheceu ter perdido o controle da própria vida. "Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo. Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando", disse na época.

Ao deixar a clínica, ele também falou publicamente sobre a diferença que passou a enxergar entre apenas permanecer sóbrio e estar efetivamente em recuperação. "Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação", afirmou em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record.