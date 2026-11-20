Eliana comentou sobre gravidez de risco da filha caçula - Reprodução/YouTube

Eliana comentou sobre gravidez de risco da filha caçula Reprodução/YouTube

Publicado 20/11/2026 14:26

Eliana , de 53 anos, relembrou a pausa que precisou fazer na carreira durante a gravidez de risco da filha caçula, Manuela, de 9, fruto do relacionamento com o diretor Adriano Ricco. Em participação no videocast "Quem É Você Nesse Rolê?", comandado por Tatá Fersoza, a apresentadora detalhou os cinco meses em que ficou internada devido a um descolamento de placenta.

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"Sempre fui uma pessoa muito reservada, mesmo sendo uma pessoa pública. Então, as pessoas tinham muito mais noção da menina e da mulher em relação àquilo que elas viam na TV. A maturidade foi me dando uma tranquilidade de me expor mais, mas sem dúvida alguma um grande divisor de águas para mim foi a maternidade da Manuela. [...] Não tinha como viver aquilo sem dividir com o público, porque tive que parar a minha carreira", analisou.

O momento delicado fez com que ela mostrasse um lado vulnerável ao público que a acompanhava desde a juventude. "Depois de tantos anos initerruptamente, tive que viver o meu lado mãe e mulher, o meu CPF e não o CNPJ. Estava vivendo um momento muito crítico. Esse momento de vulnerabilidade, para mim, bagunçou minhas emoções. Falei: 'Não controlo nada, não sou forte como imaginava que era, não dou conta de tudo como imaginava que dava'. Tudo que imaginava sobre mim caiu imediatamente da noite para o dia".

A apresentadora comentou sobre o carinho que recebeu mesmo ausente do programa que comandava no SBT. "Por outro lado, me fortaleci tanto como mãe e como mulher, e eu tive tanto apoio de outras mulheres com esse episódio de uma gestação que poderia ser de extrema pré-maturidade e poderia perdê-la, inclusive. Fiquei tão miudinha, mas também tão forte, por outro lado, e recebi tanto apoio, amor e carinho de tantas pessoas e tantas orações", recordou.

Eliana contou que, naquele momento, conseguiu um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. "Ser eu mesma sem medo de abrir a minha vulnerabilidade, e realmente, depois de tantos anos, as pessoas me reconheceram como mãe, [souberam] do que eu era capaz, [que agiria] como uma leoa para poder cuidar dos meus filhos. Não foi nem um momento divisor de águas, mas de união mesmo entre todos aqueles que me acompanhavam e que tiveram certeza de que sou uma mulher bacana mesmo", disse.

Além da caçula, a contratada da TV Globo também é mãe de Arthur, de 15 anos, fruto da relação anterior com João Marcelo Bôscoli.