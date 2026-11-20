Gabriel Félix e Wangler Bastos - Reprodução/Instagram

Gabriel Félix e Wangler BastosReprodução/Instagram

Publicado 20/11/2026 16:33

Em publicação, ele compartilhou registro no qual aparece ao lado de Gabriel, e falou sobre planos que estavam fazendo para se encontrarem no final de semana. "Às 20h30, a gente estava combinando de se encontrar esse final de semana. Às 23h30, recebo mensagem pedindo para ir para a sua casa porque tinha acontecido o pior… Como tudo mudou tão rápido”, escreveu.Na legenda, ele ainda fez uma homenagem ao amigo: "Você é uma das melhores pessoas que já conheci, vai fazer falta na vida de todos que tiveram o prazer de te chamar de amigo ou algo maior. Eu te amo, descanse em paz".O falecimento de Félix foi confirmado pela noiva, a influenciadora Isabelle Abreu, nas redes sociais. “Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem à noite Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir”, contou.Ela se declarou ao companheiro, e falou sobre vida ao lado deste, com quem teve sua filha, Amelie, de três anos. “O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história. Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história. Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai.“O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está”, disse.Isabelle pediu por respeito de seguidores durante o momento difícil, “Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família”, completou.A causa da morte não foi confirmada.