Lucy Ramos e filha - Reprodução/Instagram

Lucy Ramos e filhaReprodução/Instagram

Publicado 20/11/2026 19:37





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Lucy Ramos , de 44 anos, compartilhou reflexão sobre maternidade e criação das filhas, Kyara, de 1 ano, e a recém-nascida, Kora, nesta sexta-feira (20). A atriz comentou sobre a importância do empoderamento afrodescendente em data que comemora o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Ela mostrou registros com as filhas, e falou sobre importância de data e do reconhecimento da história de seus ancestrais, "Hoje é um dia que me faz olhar para minha história com ainda mais carinho e orgulho. Penso nos caminhos que percorri e em tantas pessoas que vieram antes de mim e tornaram muita coisa possível. E agora, sendo mãe de duas meninas, tudo isso ganha um significado ainda maior", escreveu.



A atriz contou que gostaria que as filhas crescessem reconhecendo seus respectivos potenciais, e que possam alcançar tudo o que elas sonham, independentemente da cor de pele delas. "Quero que minhas filhas cresçam sabendo o quanto são lindas, fortes e capazes de realizar tudo o que sonharem. Que nunca sintam que a cor da pele pode limitar o lugar delas no mundo”.



Para Lucy, é necessário celebrar momento, “Ainda temos muito para conquistar, mas também temos uma história linda para celebrar. E que essa consciência esteja com a gente todos os dias!".





Lucy e Thiago Luciano comemoram nascimento de Kora



A atriz e o companheiro de mais de 20 anos, o ator Thiago Luciano, de 46, anunciaram o nascimento da segunda filha, Kora, no dia 1º de novembro. Lucy compartilhou imagens em maternidade, e falou sobre o momento. “Lindezas, nossa Kora chegou pra fazer nossos dias mais felizes”, contou. O parto da bebê aconteceu na Pro Matre Paulista, em São Paulo.



Em publicação, ela revelou animação com a chegada da filha mais nova. “É uma bênção ter nossa pequena nos braços, cheia de saúde, do jeitinho que pedi a Deus todos os dias enquanto ela estava no forninho. Sou grata por todo o carinho que recebi ao longo dessa gestação e por toda a torcida para que tivéssemos uma boa hora. Depois volto pra mostrar um pouquinho de como foi sua chegada”, disse.



Na postagem seguinte, mostrou vídeo de experiência, e contou sobre detalhes de parto. “Mais um dia especial para guardar na nossa vida! Eu não imaginava viver essa benção novamente. Dois nascimentos dentro de 1 ano e 7 meses. Foram 21 horas de trabalho de parto, de entrega, força, respeitando cada momento do meu corpo e ansiosa para ter a minha menina nos braços. Até que ela veio… e sim, lindezas, o amor pode sempre ganhar mais um rosto, mais um cheirinho… Me sinto privilegiada por esses dois encontros com a maternidade terem acontecido de uma maneira tão generosa, mágica e segura”.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa