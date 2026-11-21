Isabelle Abreu abre comunicado sobre velório de Gabriel Félix - Reprodução/Instagram

Isabelle Abreu abre comunicado sobre velório de Gabriel FélixReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2026 09:54 | Atualizado 21/11/2026 13:45

A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como "Xsbel" nas redes sociais, divulgou comunicado na madrugada deste sábado (21) com detalhes sobre o velório do noivo, Gabriel Félix , que faleceu na noite de quinta-feira (19), aos 29 anos. Ela pediu compreensão neste momento difícil e explicou que o velório será restrito a amigos e familiares.

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"Oi, pessoal. Sabemos que muitos já souberam do local do velório do Gabriel e agradecemos todo o carinho e as mensagens recebidas. Neste momento, pedimos respeito e privacidade. Será uma despedida íntima, restrita à família e aos amigos próximos".

A influenciadora afirmou que não deseja expor o luto e que nem registros de velório. "Pedimos que entendam que não é um momento de exposição. Demonstrem seu carinho por meio de orações e respeitem nosso silêncio. Não será permitida a presença da imprensa, nem registros ou divulgações desse momento. Agradecemos a compreensão de todos", escreveu.

Isabelle e Gabriel estavam juntos desde 2021 e ficaram noivos em julho de 2025 durante uma viagem para a região dos Dolomitas, na Itália. Os dois tiveram uma filha, Amelie, de três anos.

Falecimento de Gabriel Félix

A morte do influenciador foi confirmada por Isabelle Abreu nas redes sociais na sexta-feira (20). "Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem à noite Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir”, lamentou.

“O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história. Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história. Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai”, acrescentou a influenciadora.

Ela se declarou ao parceiro e pediu respeito aos seguidores. "O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está. Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa