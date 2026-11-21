Tati Machado celebra chegada de filho com o marido - Reprodução/Instagram

Tati Machado celebra chegada de filho com o maridoReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2026 12:38

Tati Machado , de 35 anos, anunciou a chegada do filho, Rafael, neste sábado (21). A apresentadora compartilhou nas redes sociais fotos na maternidade, mostrou o rostinho do bebê e a reação do marido, Bruno Monteiro, de 34, com o nascimento do pequeno. O menino veio ao mundo na terça-feira (17) na Pro Matre Paulista, em São Paulo.

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"Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael", escreveu na legenda.



Nos comentários da publicação, amigos e seguidores celebraram o momento. Gil do Vigor demonstrou animação. "Eu te amo! Meu sobrinho chegou"; a cantora Lexa parabenizou o casal. "Meu deus que alegria! Vocês merecem tanto! Bem-vindo Rafael, a tia te ama muito! Parabéns, meus amigos amados! Obrigada, Jesus!". Uma internauta também festejou a chegada do bebê. "Ah viva! Que felicidade! Parabéns, Tati e família linda! Que Deus abençoe grandemente esse menino lindo!"

A apresentadora comunicou a nova gravidez em junho. "O amor encontrou mais um jeito de florescer", afirmou. Em outra publicação, Tati revelou nome e sexo de filho. "Te amar sem limites, viver uma grande história. Nosso Rafael", contou.



Durante participação no programa "Saia Justa", do GNT, em outubro, a apresentação falou sobre os preparativos para o nascimento do herdeiro. "Agora é hora de começar a desacelerar para deixar tudo prontinho para a chegada dele. Agradeço imensamente às minhas meninas, à equipe e a vocês, que sempre vibram por mim". Rafael é o segundo filho da apresentadora, que sofreu uma perda gestacional no oitavo mês do primeiro filho, Rael, em maio do ano passado.



Em entrevista ao "Fantástico". a Tati refletiu sobre o falecimento do filho. "Na mesma hora, o meu mundo parou. Eu olhei para o Bruno, peguei na mão dele e falei: 'A vida trouxe isso para a gente. E a gente vai ter que encarar juntos'”. A retirada do bebê aconteceu por meio de parto induzido. "Quando a gente conheceu o Rael, foi o nosso momento de despedida também", desabafou o marido da artista.



A apresetadora e o cineasta estão juntos há cerca de 15 anos. Os dois se conheceram ainda na época do colégio, e iniciaram namoro quando Tati Machado tinha 19 anos e Bruno Monteiro tinha 21.