Neusa Borges celebra alta após tratamento da pneumonia - Reprodução/Instagram

Neusa Borges celebra alta após tratamento da pneumonia Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2026 14:31

Neusa Borges , de 84 anos, usou as redes sociais neste sábado (21) para anunciar que recebeu alta após duas semanas internada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul. A atriz deu entrada na unidade de saúde no dia 9 de novembro para tratamento da pneumonia.

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"Depois de duas semanas internada, hoje tenho a alegria de compartilhar com vocês uma notícia muito especial: recebi alta hospitalar, Graças a Deus! Quero agradecer, de coração, a todos os familiares e amigos que estiveram ao meu lado, me visitando e oferecendo carinho, apoio e força durante esse período no hospital", escreveu.

A veterana agradeceu a preocupação do público e os cuidados da equipe médica. "Aos meus fãs e a todos que enviaram orações, mensagens de carinho e boas vibrações, minha eterna gratidão. Recebi cada gesto de amor e tenho certeza de que toda essa energia positiva fez a diferença nessa caminhada. Também deixo meu agradecimento especial a todos os profissionais do Hospital Copa D'Or, que cuidaram de mim com tanta dedicação e competência".

Neusa brincou sobre a maneira que pretende comemorar a recuperação. "Agora é hora de seguir em frente, recuperar as energias e, se Deus quiser, voltar a viver a vida com toda a alegria que ela merece! E, claro, em breve quero estar pronta para brindar a vida com aquela minha cervejinha bem gelada! Deus é bom o tempo todo! Obrigada por tanto carinho!", finalizou.

Carreira artística

Com uma trajetória de décadas na televisão brasileira, Neusa Borges construiu uma carreira marcada por personagens que atravessaram diferentes gerações. Entre seus papéis mais conhecidos está Rita de "Escrava Isaura" (1976), mulher escravizada na fazenda do Comendador Almeida (Gilberto Martinho). A novela que se tornou um dos títulos de maior reconhecimento da teledramaturgia nacional.

A atriz também interpretou Dalva em "O Clone" e Dona Diva em "América" (2005), além de integrar o elenco de "Salve Jorge" (2012). As participações ajudaram a consolidar sua presença em produções de diferentes épocas e estilos, tanto em histórias de época quanto em tramas contemporâneas.

Mais recentemente, Neusa esteve na série "Encantado's", da TV Globo, na pele de Tia Ambrosia Ponza. A personagem apareceu ao longo das três temporadas da produção, exibidas entre 2022 e 2025. Ela também participou de "Uma Babá Gloriosa", produção que tem Cleo Pires no papel da babá Glória.

Em março deste ano, a veterana assinou um contrato vitalício com a TV Globo, mais um marco na relação com a emissora da família Marinho.