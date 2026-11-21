Tainá Castro negou boatos de crise no relacionamento com Éder Militão - Reprodução/Instagram

Tainá Castro negou boatos de crise no relacionamento com Éder Militão Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2026 16:37

Tainá Castro , de 29 anos, se manifestou sobre os rumores de que estaria vivendo uma crise no casamento com Éder Militão, de 28. Neste sábado (21), a influenciadora contou que uma página do Instagram teria cobrado um valor os seguidores para revelar uma informação envolvendo o suposto momento delicado no relacionamento do casal.

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"O que me fez vir aqui falar com vocês não foi o assunto em si, mas uma página inventando uma história sobre a minha vida e usando isso para ganhar dinheiro. Eles criam uma história, um contexto, dizem que tem uma fonte próxima, desperta uma curiosidade das pessoas e, depois, eles cobram para contar uma história que nunca aconteceu e é isso que me revolta", disse ela.

A mulher do zagueiro do Real Madrid, da Espanha, aproveitou para ironizar a situação. "Estou passada, porque acabei de descobrir que o meu casamento está em crise. Eu fico pensando, por que será que existem esses grupos vips [das páginas de fofoca] se eles não colocam no normal? Porque não tem credibilidade nenhuma, porque não tem veracidade nenhuma".

Tainá levantou a possibilidade de tomar medidas judiciais contra as pessoas que disseminam notícias falsas envolvendo seu nome. "Só que, se vocês estão pensando que internet é um mundo sem lei, vocês estão muito enganados. E sabe por que eu não desconfio de ninguém? Ou nessa suposta fonte? Porque isso nunca foi uma pauta dentro da minha casa, do meu relacionamento. Nunca foi. Não tem de onde a pessoa tirar isso", afirmou.

"Eu espero de verdade que vocês tenham como comprovar isso que vocês estão falando com tanta certeza, porque é fácil fazer uma fofoca. Agora, eu quero ver sustentar essa fofoca e espero que essa 'fonte próxima' esteja disposta a aparecer, porque você inventar... Quero ver assumir essa responsabilidade", completou a influenciadora.

Polêmica

Em maio, o nome de Éder Militão foi envolvido nas especulações sobre o término do namoro entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior. Na época, surgiram rumores de que amigos próximos aos dois jogadores teriam convidado duas brasileiras para passar alguns dias na Espanha. O atleta explicou

"Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação. Neste momento, estou totalmente comprometido com minha recuperação após a lesão que me tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026", declarou em nota enviada ao "Melhor da Tarde", da Band.