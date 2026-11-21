Em meio ao luto, Geralda Helena, viúva de Rick, da dupla com Renner, fez desabafo e reafirmou seu amor pelo sertanejo Reprodução / Instagram
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“Hoje faz dois meses que você partiu de uma maneira tão inesperada, deixando um vazio imenso em nossos corações. Ainda é difícil acreditar que não vou mais ter você ao meu lado”, escreveu.
Geralda recordou a família construída pelo casal, que teve dois filhos e quatro netos, e agradeceu pelos anos de companheirismo. “Obrigada por cada cuidado, cada gesto de amor, cada ensinamento e por ter sido esse homem tão especial em nossas vidas”.
A viúva descreveu Rick como seu primeiro e único grande amor. “Foram 44 anos de mãos dadas, e eu escolheria viver tudo novamente ao seu lado. A saudade é imensa, a falta que você faz é impossível de explicar. Mas o amor que construímos jamais vai morrer”, afirmou.
Ela encerrou a homenagem dizendo que o cantor permanece presente por meio dos filhos, dos netos e das lembranças da família. “Obrigada por ter sido a minha vida, a minha história e o meu grande amor. Te amarei para sempre, até o dia em que Deus nos permitir nos encontrar novamente".
Dois meses sem Rick
Rick morreu aos 59 anos, em 21 de setembro, após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. Também estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Geralda permaneceu nos Estados Unidos e embarcou às pressas para o Brasil quando recebeu a notícia do desaparecimento da aeronave. O cantor deixou a mulher, os filhos Victor Henrique, de 38 anos, e Mônica, de 40, e quatro netos.
Desde a morte do parceiro, Renner iniciou uma nova fase profissional mantendo homenagens ao amigo no repertório. Em outubro, anunciou o projeto “Rick & Renner pra sempre – O Legado” e, posteriormente, regravou “Como Assim”, composição de Rick. “É um pedaço dele que está aqui agora na minha voz”, declarou sobre a gravação.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa
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