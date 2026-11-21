Marcella Kozinski disputa o Miss Universo 2026 - Divulgação/Gabriel Amilkar

Marcella Kozinski disputa o Miss Universo 2026Divulgação/Gabriel Amilkar

Publicado 21/11/2026 17:41

O guaraná foi o grande protagonista da apresentação de Marcella Kozinski no desfile de trajes típicos do Miss Universo, neste sábado (21). A representante do Brasil impressionou com uma criação assinada pelo figurinista Bruno Oliveira. O figurino reúne mais de 40 mil cristais, iluminação em LED, frutos produzidos em impressão 3D e folhas confeccionadas a partir de garrafas PET recicladas.

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Intitulada "Guaraná, o fruto sagrado da terra", a fantasia transforma um símbolo da riqueza natural brasileira em uma verdadeira obra de arte. Com uma imponente estrutura que remete às formas da natureza, o look combina volumes, texturas e brilho para criar um espetáculo visual.

Além da beleza e da exuberância, a criação carrega uma mensagem de valorização da natureza e sustentabilidade. As folhas foram produzidas com garrafas PET verdes, posteriormente pintadas e ornamentadas com cristais. Já os frutos de guaraná ganharam forma por meio da impressão 3D. A proposta é despertar a curiosidade do público internacional sobre o fruto e chamar a atenção para a biodiversidade brasileira.

"Homenagear o guaraná já era um desejo meu. É um fruto da nossa terra, e poder levá-lo ao palco do Miss Universo é uma forma de compartilhar nossas raízes com o mundo. Espero que as pessoas se encantem com o traje e queiram conhecer mais sobre o guaraná e sobre a riqueza da natureza brasileira”, afirma Marcella.

Para Rodrigo Ferro, membro da direção do Miss Universe Brasil, a escolha do traje nacional vai muito além da estética e reforça a importância de utilizar a visibilidade de uma competição internacional para apresentar ao mundo as riquezas do país.

"Quando o Brasil chega a um palco como o do Miss Universo, temos a oportunidade de mostrar ao mundo muito mais do que beleza. Cada traje que apresentamos carrega um propósito. Queremos valorizar a nossa cultura, chamar a atenção para as riquezas naturais do país e despertar a curiosidade das pessoas. Não se trata de criar um figurino apenas para impressionar. Queremos que ele também informe, represente e deixe uma mensagem. É uma oportunidade de mostrar ao mundo a grandeza do Brasil", destaca.

O Miss Universo 2026 acontecerá nesta terça-feira (24), em Porto Rico, com transmissão ao vivo a partir das 22h (horário de Brasília) pela Record, RecordPlus e R7.com. Com apresentação de Michelle Barros e Natália Guimarães, o evento ainda conta com a exibição das etapas preliminares no digital neste sábado (21) e domingo (22), às 20h.