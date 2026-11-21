Marcella Kozinski disputa o Miss Universo 2026Divulgação/Gabriel Amilkar
Marcella Kozinski exibe figurino com cristais para o Miss Universo
Criado pelo figurinista Bruno Oliveira, traje nacional da representante brasileira une tecnologia e sustentabilidade
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Tati Machado anuncia nascimento do filho, Rafael
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Influenciadora comunicou que enterro será restrito a amigos e familiares, e solicitou por privacidade durante o momento de luto
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