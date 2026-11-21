Malévola agrediu influenciador com megafone em filmagem de podcast - Reprodução/ X

Malévola agrediu influenciador com megafone em filmagem de podcast Reprodução/ X

Publicado 21/11/2026 21:04

Malévola Alves agrediu o influenciador Leonardo Calicchio, conhecido como Engenheiro Leo, com um megafone durante gravação do podcast "RedCast", em São Paulo, neste sábado (21). A confusão ocorreu após ela relatar ter sido alvo de comentários transfóbicos feitos pelo participante, que surgiu com o rosto ensanguentado em vídeos que circulam pelas redes sociais.

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Em um dos registros, o rapaz se refere à influenciadora, que é uma mulher trans, como "homem biológico", além de xingá-la de "criminosa" e "bandida". Na sequência, ao tentar avançar contra o criador de conteúdo, Malévola rebate as ofensas. "Com transfóbico eu resolvo assim. Seu lixo!".

Logo depois, a influenciadora embarcou para o Rio de Janeiro e contou detalhes do incidente. "Ele deu um tapa na mesa, para querer pagar de machão. Eu não aceitei e joguei um copo d’água na cara dele. E aí ele veio querer me chamar de homem. Taquei na cara dele mesmo o megafone. Faltavam dois temas do programa. Tratei todo mundo bem e falei desde o início: 'Não vou aceitar transfobia'", relatou.

"Ele falou assim 'tá secando o bigode'. Não aguentei, joguei água, dei um soco na cara dele e fui embora. Não fiquei porque não queria dor de cabeça. Dei a louca e fui embora. Dei meu 'close', estou indo embora para o Rio de Janeiro e agora estou indo para praia”, acrescentou Malévola.

Leonardo se manifestou sobre a agressão sofrida e fez acusações contra a influenciadora. "Gente de espectro político diferente, que obviamente não pode compactar com uma violência absurda dessa. [...] Só que aí chega a Malévola, ela já chega provocando, querendo humilhar as pessoas, sobre questão financeira, tudo isso tá gravado, tá? Então ela pega e chama todo mundo de desocupado, isso já no começo. Depois escalou muito rapidamente. Ela, supostamente, teria sido racista duas vezes".

O influenciador compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas foi orientado a procurar atendimento médico antes por conta de um ferimento na cabeça provocado pelo impacto do objeto arremessado por Malévola.

Já o "RedCast" anunciou que fará um pronunciamento na segunda-feira (23) para comentar a confusão. "Durante a gravação, houve um desentendimento entre a participante Malévola e o engenheiro Léo, que acabou resultando em uma agressão física com o uso de um megafone.A produção lamenta o ocorrido e reforça que sempre busca proporcionar um ambiente de diálogo, respeito e segurança para todos os participantes. Agradecemos a compreensão de todos".