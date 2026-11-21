Malévola agrediu influenciador com megafone em filmagem de podcast Reprodução/ X
Malévola Alves agride influenciador em gravação de podcast
Criadora de conteúdo teria sido alvo de ofensas transfóbicas enquanto participava de filmagem do programa 'RedCast' em São Paulo
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