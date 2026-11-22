Tatá Werneck mostrou cuidados posteriores com gata filhote que estava presa dentro da parede de um cenário de gravaçãoReprodução / Instagram
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“Dentro da parede do cenário. Não sabemos como foi parar lá. Mas foi uma linda estratégia pra ganhar uma mamãe. Agradeço a Pina, que foi quem ouviu o miado, nossa musa”, escreveu Tatá na legenda da publicação.
Nos registros, a atriz aparece com a gata no colo logo após o resgate. “Ele estava preso, gente, no cenário, miando, tadinho”, disse Ágatha Moreira. Durante a gravação, ela ainda afirmou que Tatá havia acabado de salvá-la, mas a nova mamãe de Piana fez questão de dividir o crédito. “Eu não, foi o Fabiano e o Pina”, respondeu Werneck.
Ao perceber que se tratava de uma fêmea, a artista passou a chamá-la de "Piana" ao misturar o nome dos dois amigos que resgataram a gatinha - Fabiano quebrou a parede e Pina ouviu os miados. “Isso aqui é uma panterinha da mamãe”, brincou enquanto acariciava o animal.
Tatá também mostrou o caminho até uma clínica veterinária. No carro, contou que Piana não quis comer e chegou a arranhá-la. Já durante o atendimento, a atriz registrou o momento em que a gata começou a se alimentar.
Relação com animais resgatados
Defensora da causa animal, Tatá já abrigou em casa mais de 15 cães e gatos resgatados das ruas. Nos últimos meses, a atriz também compartilhou nas redes sociais a perda de animais de estimação.
Em junho, ela lamentou a morte de um de seus cachorros enquanto seguia para as gravações de “Quem Ama Cuida”. “Meu cachorro amado partiu. Indo gravar sei lá como, mas ao mesmo tempo agradecendo meu trabalho ao lado de pessoas tão maravilhosas como Tony [Ramos] e Rodrigo Fagundes que estarão comigo hoje”, escreveu na ocasião.
Dois meses antes, Tatá também havia anunciado a morte da gata Delícia, adotada depois de ser encontrada nos Estúdios Globo em 2013. “Hoje ela partiu, mas foi uma gatinha tão especial, tão linda. E é isso, os bichos são tão perfeitos”, declarou.
Atualmente, a atriz integra o elenco de “Quem Ama Cuida”, novela das 21h da TV Globo, na qual interpreta Brigitte Brandão.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa