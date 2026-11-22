Tatá Werneck mostrou cuidados posteriores com gata filhote que estava presa dentro da parede de um cenário de gravação - Reprodução / Instagram

Tatá Werneck mostrou cuidados posteriores com gata filhote que estava presa dentro da parede de um cenário de gravaçãoReprodução / Instagram

Publicado 22/11/2026 10:07

Tatá Werneck , de 43 anos, mostrou o resgate de uma gata que estava presa dentro da parede de um cenário durante gravação da novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, neste domingo (22). A atriz registrou os primeiros momentos com o animal e contou que ele havia sido encontrado miando no local.





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“Dentro da parede do cenário. Não sabemos como foi parar lá. Mas foi uma linda estratégia pra ganhar uma mamãe. Agradeço a Pina, que foi quem ouviu o miado, nossa musa”, escreveu Tatá na legenda da publicação. “Dentro da parede do cenário. Não sabemos como foi parar lá. Mas foi uma linda estratégia pra ganhar uma mamãe. Agradeço a Pina, que foi quem ouviu o miado, nossa musa”, escreveu Tatá na legenda da publicação.

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