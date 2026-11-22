Sabrina Sato integrou o júri de um concurso de sósias de si mesma realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e promovido por uma plataforma de delivery, neste domingo (22). O evento gratuito foi comandado por Dani Calabresa e acompanhado pela mãe da apresentadora, Dona Kika.

A competição selecionou finalistas que reproduziram os traços e bordões da artista para o público eleger a vencedora, premiada com ingressos para assistir ao desfile da escola de samba Gaviões da Fiel em um camarote do Sambódromo do Anhembi no Carnaval 2027.

Prestes a dar à luz Rio, primeiro filho com o marido, Nicolas Prattes, a apresentadora marca presença nos últimos eventos antes do nascimento do bebê. Ela já é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto da relação anterior com Duda Nagle.

Maternidade



Em setembro, a ex-BBB entregou a previsão para a chegada do filho caçula. "Meu bebê deve nascer entre o Natal e o Réveillon. Se ele for como a Zoe, pode nascer até janeiro. Mas acho que a barriga está grande para seis meses e não deve ficar até janeiro", palpitou.

A mulher e Nicolas Prattes ainda contou que estava começando a planejar o quartinho do menino. "Todo mundo fala que com o segundo filho a gente relaxa. Estou com seis meses de gestação e só comecei a resolver o quartinho do bebê agora. Nem enxoval ainda tem. Preciso da ajuda de vocês porque estou atrasada".

Carnaval

Em recente participação no programa "Em Família com Eliana", da TV Globo, Sabrina adiantou que pretende desfilar como rainha de bateria da Vila Isabel e Gaviões da Fiel após o nascimento do herdeiro. "No carnaval, eu me sinto tão livre, tão feliz. E eu consigo conciliar a maternidade com o carnaval, acho que dou conta disso tudo, tendo o apoio do Nicolas e da família toda", afirmou. Ela também revelou o que ouviu do marido sobre a decisão. "O Nicolas falou assim para mim: 'vai sambar que eu cuido dele'".

A Unidos de Vila Isabel levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Torto Arado – Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte", inspirado no romance de Itamar Vieira Junior. Já a Gaviões da Fiel entrará no Anhembi com o tema "É Noite de Gira na Casa de Ogum", que propõe uma imersão no universo da Umbanda para exaltar a força do orixá e a espiritualidade brasileira como manifesto de identidade e fé.

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