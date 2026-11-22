Sophia Abrahão celebrou 12 anos do namoro com Sérgio Malheiros - Reprodução/Instagram

Sophia Abrahão celebrou 12 anos do namoro com Sérgio Malheiros Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2026 16:01

Sophia Abrahão compartilhou uma série de registros neste domingo (22) para celebrar 12 anos do relacionamento com Sérgio Malheiros. Entre as imagens divulgadas nas redes sociais estão cliques do início do namoro e diversos momentos do casal de atores na praia, além de uma declaração apaixonada.

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"Meu amor, às vezes eu fico pensando em como a minha vida era antes de você e em como tudo mudou depois da sua chegada. Você não apenas chegou para fazer parte da minha história, chegou para transformá-la. Me mudou, me fez enxergar tantas coisas de outra maneira, despertou sentimentos e trouxe uma dimensão de amor que talvez eu nem soubesse que existia", escreveu na legenda.

A artista refletiu sobre como tem sido dividir a vida ao lado do companheiro. "Me trouxe a certeza de que dividir a caminhada com alguém pode ser uma das coisas mais bonitas que existem. Com você, aprendi sobre o amor, sobre compartilhar e escolher alguém todos os dias. Obrigada por ter chegado e permanecido! Eu amo a vida que construímos e amo, acima de tudo, ter você nela. Feliz doze anos".





Sérgio também usou as redes sociais para festejar o marco na relação amorosa. "Amor, nem sei por onde começar... Você esteve ao meu lado em tantos momentos, sempre me apoiando, acreditando em mim e me incentivando. Sou muito grato por ter você na minha vida. Você é minha parceira, meu porto seguro e a pessoa com quem quero dividir tudo", afirmou.

"Se pudesse escolher de novo, escolheria você, sempre. Você é o amor da minha vida e espero conseguir te mostrar todos os dias o quanto você é especial e o quanto sou feliz ao seu lado. Que venham muitos outros anos juntos", acrescentou o artista.

Juntos desde 2014, Sophia e Sérgio se conheceram nos bastidores da novela "Alto Astral", da TV Globo. A atriz deu vida a Gaby, jovem que era alvo das armações de Bélgica (Giovanna Lancellotti), enquanto o artista interpretou Emerson, um rapaz que sonhava em se tornar nadador profissional.

Atualmente, a artista está afastada das novelas desde que atuou na segunda fase de "Salve-se Quem Puder" (2021), e agora se dedica a projetos no teatro, cinema e streaming. Já o último trabalho de do rapaz em folhetins foi "Êta Mundo Melhor!" (2025), na qual interpretou o empresário Lourival Piselli e que marcou seu retorno ao formato após seis anos desde "Verão 90" (2019).